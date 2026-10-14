Dejan artefactos afuera de un centro de salud en Tlajomulco; despliegan operativo

Operativo en Tlajomulco. Foto: Omar Hernández

Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó en los Servicios Médicos de Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, después de que un ciudadano llegó con dos dispositivos con presunta pólvora que habían sido colocados afuera de su domicilio.

Operativo en Tlajomulco por presencia de artefactos en hospital de Tlajomulco

La persona acudió al lugar con los objetos porque supuestamente fueron dejados en la propiedad con la intención de asustarla.

Tras el reporte, la Comisaría de Tlajomulco solicitó la intervención del Escuadrón TEDAX (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Policía de Jalisco.

Ante la presencia de los objetos, se aplicaron los protocolos de seguridad y se acordonó la zona para proteger a los ciudadanos.

Al llegar, los técnicos del equipo TEDAX revisaron los artefactos y descartaron detonadores o cualquier riesgo de explosión.

Tras la revisión técnica, las autoridades determinaron que los artefactos corresponden a pirotecnia de uso común conocida como “lluvia fría”.

El personal especializado aclaró que este tipo de dispositivos no representa peligro para la población, pues se emplean con frecuencia en celebraciones sociales.

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