Terminan bloqueos en Puebla tras diálogo con familiares de reos que denunciaban extorsiones

Familiares de reos denuncian presuntas extorsiones. Foto: Genaro Zepeda

El Gobierno del estado de Puebla informó que, tras un diálogo con familiares de internos del penal de San Miguel, se acordó la liberación de los ocho bloqueos que mantenían en distintos puntos de la capital y la zona metropolitana, en protesta por presuntas extorsiones y cobros de piso dentro del centro penitenciario.

La movilización afectó a cientos de automovilistas durante más de dos horas, quienes quedaron atrapados en largas filas de vehículos por los cierres en autopistas, avenidas y accesos estratégicos de la ciudad. Uno de los puntos con mayores complicaciones fue la autopista México-Puebla, donde los manifestantes prendieron fuego a llantas sobre la carpeta asfáltica.

📢 ACTUALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTO



El Gobierno del Estado de Puebla privilegia el diálogo y el Estado de Derecho.



Gracias al diálogo, se acordó la liberación de los 8 puntos de bloqueo en la zona metropolitana.



1.Periférico ecológico a la altura del C5

2.Av. Reforma y 11… pic.twitter.com/XFBPR5NDEe — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 10, 2026

¿Qué vías fueron liberadas tras el diálogo en Puebla?

De acuerdo con el Gobierno estatal, los familiares de personas privadas de la libertad acordaron retirar los bloqueos en ocho puntos de la zona metropolitana:

Periférico Ecológico , a la altura del C5

, a la altura del C5 Avenida Reforma y 11 Sur , en la zona Centro

, en la zona Centro Avenida Reforma y 3 Sur , también en la zona Centro

, también en la zona Centro Casa Aguayo , en el cruce de 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo

, en el cruce de 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo Autopista México-Puebla , a la altura del puente de Xoxtla, en ambos sentidos

, a la altura del puente de Xoxtla, en ambos sentidos Caseta hacia Atlixco , en ambos sentidos

, en ambos sentidos Camino al Batán

Comisión de Derechos Humanos, en el cruce de 5 Sur y 5 Poniente

Los cierres se extendieron por vialidades importantes para la movilidad de Puebla capital y sus conexiones con otros municipios y estados. Esto provocó congestionamientos, retrasos en los tiempos de traslado y complicaciones para quienes intentaban entrar o salir de la ciudad.

En la autopista México-Puebla, además de impedir el paso de vehículos, los inconformes encendieron llantas sobre la carpeta asfáltica, lo que generó columnas de humo y agravó las afectaciones para los conductores.

La protesta también repercutió en transportistas, trabajadores y familias que transitaban por las zonas donde se instalaron los bloqueos.

¿Por qué familiares de reos bloquearon vialidades en Puebla?

Los inconformes señalaron que dentro del penal de San Miguel presuntamente se realizan extorsiones y cobros de piso contra las personas privadas de la libertad. Según sus denuncias, estas prácticas también afectan económicamente a sus familias.

Por ello, exigieron la intervención de las autoridades estatales para investigar los presuntos abusos y garantizar la seguridad de los internos.

Mientras se realizaban los bloqueos, otro grupo de familiares se concentró en Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobernación de Puebla, para exigir una respuesta a sus demandas.

Gobierno de Puebla confirma acuerdo para liberar los bloqueos

Tras el diálogo con los familiares, el Gobierno estatal confirmó que se alcanzó un acuerdo para liberar los ocho puntos de bloqueo. En su posicionamiento, señaló que mantiene disposición para atender a la ciudadanía mediante el diálogo, pero sostuvo que debe prevalecer el cumplimiento de la ley y el orden público.

La autoridad no detalló en el comunicado los compromisos específicos alcanzados con los manifestantes respecto a las denuncias sobre el penal de San Miguel.

Los señalamientos por extorsiones y cobros de piso corresponden a las denuncias de los familiares y deberán ser investigados por las autoridades competentes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.