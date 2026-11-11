Taddei realizó entrega-recepción por escrito 16 días después de renunciar al INE; plazo ya había vencido

Taddei entrega oficina. Foto: Cuartoscuro

Guadalupe Taddei Zavala realizó por escrito la entrega-recepción de su cargo como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), 16 días después de presentar su renuncia, informó este martes la consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz.

Durante una conferencia de prensa, Cruz explicó que las actas de entrega-recepción fueron presentadas físicamente por la funcionaria saliente, aunque el plazo establecido para realizar el procedimiento ya había concluido.

INE confirma que Guadalupe Taddei entregó las actas fuera de plazo

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, señaló que, una vez vencido el plazo para la entrega-recepción, se notificó la situación al Órgano Interno de Control (OIC).

También se solicitó a las áreas correspondientes la documentación relacionada con la salida de Guadalupe Taddei.

Posteriormente, las autoridades del instituto recibieron información de que las actas habían sido entregadas por escrito.

“En el tema de la entrega-recepción el plazo ha sido ya finalizado, lo que nosotros tuvimos que hacer es, insisto, avisar al OIC que este plazo de que ya había finalizado, solicitar a las áreas la entrega y con posterioridad nos informaron que ya había entregado por escrito las actas de entrega de la funcionaria saliente”, explicó Cruz.

Guadalupe Taddei realizó la entrega-recepción

Durante la conferencia, Blanca Cruz fue cuestionada sobre si la expresidenta del INE había realizado el trámite a través de algún representante.

La funcionaria respondió que las actas fueron entregadas físicamente por parte de Guadalupe Taddei, después de que concluyera el plazo correspondiente.

“Se entregaron físicamente ya las actas por parte de ella después de este plazo”, precisó.

Con esta declaración, el INE confirmó la recepción de los documentos correspondientes a la salida de Taddei Zavala de la presidencia del organismo electoral.

Sin embargo, en la información proporcionada no se precisó la fecha exacta en que se entregaron las actas ni si el retraso tendrá alguna consecuencia administrativa.