Inapam ofrece asesoría jurídica gratis a adultos mayores: requisitos y servicios

Asesoría legal. Foto: Cuartoscuro

Las personas de 60 años o más pueden solicitar asesoría jurídica a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que brinda orientación y apoyo en asuntos familiares, civiles, de arrendamiento y trámites administrativos.

El servicio está a cargo del Departamento de Asesoría Jurídica y busca ofrecer atención a los adultos mayores mediante un trato digno y especializado.

¿Qué requisitos pide el Inapam para recibir asesoría jurídica?

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Bienestar, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más .

. Presentar la tarjeta Inapam .

. Facilitar los documentos que les soliciten.

Proporcionar la información necesaria para elaborar un estudio socioeconómico.

¿Qué servicios jurídicos ofrece el Inapam?

El Inapam brinda asesoría y apoyo en distintos procedimientos legales, entre ellos:

Jurisdicción voluntaria y medios preparatorios a juicio.

Arrendamiento inmobiliario y terminación de comodato.

Prescripción y otorgamiento y firma de escritura.

Juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios.

Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Pensión alimentaria.

Registro de adulto.

Además, el área jurídica apoya a las personas adultas mayores en trámites administrativos ante distintas autoridades y funciona como enlace con instituciones de asistencia y dependencias.

¿Dónde pedir información sobre la asesoría jurídica del Inapam?

Para conocer más sobre el servicio, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 55 30 47 48 o consultar la información en el sitio del Inapam.

En la Ciudad de México, también pueden acudir a calle Puebla número 182, esquina con Insurgentes, en la colonia Roma Norte.

La asesoría está dirigida a personas adultas mayores que necesitan orientación o acompañamiento en asuntos legales y administrativos.

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