Inapam ofrece asesoría jurídica gratis a adultos mayores: requisitos y servicios
Se brinda apoyo en juicios sucesorios, pensiones alimenticias, arrendamientos y otros procedimientos legales
Las personas de 60 años o más pueden solicitar asesoría jurídica a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que brinda orientación y apoyo en asuntos familiares, civiles, de arrendamiento y trámites administrativos.
El servicio está a cargo del Departamento de Asesoría Jurídica y busca ofrecer atención a los adultos mayores mediante un trato digno y especializado.
¿Qué requisitos pide el Inapam para recibir asesoría jurídica?
De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Bienestar, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener 60 años o más.
- Presentar la tarjeta Inapam.
- Facilitar los documentos que les soliciten.
- Proporcionar la información necesaria para elaborar un estudio socioeconómico.
¿Qué servicios jurídicos ofrece el Inapam?
El Inapam brinda asesoría y apoyo en distintos procedimientos legales, entre ellos:
- Jurisdicción voluntaria y medios preparatorios a juicio.
- Arrendamiento inmobiliario y terminación de comodato.
- Prescripción y otorgamiento y firma de escritura.
- Juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios.
- Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
- Pensión alimentaria.
- Registro de adulto.
Además, el área jurídica apoya a las personas adultas mayores en trámites administrativos ante distintas autoridades y funciona como enlace con instituciones de asistencia y dependencias.
¿Dónde pedir información sobre la asesoría jurídica del Inapam?
Para conocer más sobre el servicio, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 55 30 47 48 o consultar la información en el sitio del Inapam.
En la Ciudad de México, también pueden acudir a calle Puebla número 182, esquina con Insurgentes, en la colonia Roma Norte.
La asesoría está dirigida a personas adultas mayores que necesitan orientación o acompañamiento en asuntos legales y administrativos.
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