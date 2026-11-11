Aprueba Senado inscribir en letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Muro de Honor

Muro de Honor tendrá el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas. Foto: Uno TV

Durante la sesión ordinaria de este martes, el Pleno del Senado de la República aprobó con 101 votos a favor y uno en contra —emitido por la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez— la inscripción en letras doradas del nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Muro de Honor del salón de sesiones.

Senadoras de la bancada de Morena destacaron el legado del líder histórico de la izquierda mexicana, subrayando que su figura trasciende generaciones por su convicción política, su labor profesional y su contribución decisiva a la vida pública del país.

“El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es una de las figuras más importantes de la historia política contemporánea de México. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada con la democratización del país, la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la construcción de una izquierda democrática con presencia institucional”, Expresó la senadora Valdés.

Un legado reconocido por distintas fuerzas políticas

El debate legislativo contó con pronunciamientos de diversas bancadas de la oposición que resaltaron la impronta de Cárdenas Solórzano en la construcción institucional de México.

A su vez, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, subrayó que la trascendencia del ingeniero rebasa a los partidos políticos y forma parte del patrimonio democrático del país:

“Cuauhtémoc Cárdenas no transformó al PRI, transformó algo más grande: el sistema político de México. Morena no es heredero de Cuauhtémoc Cárdenas. Tampoco lo es del General Lázaro Cárdenas, ni mucho menos del cardenismo. El nombre de Cuauhtémoc Cárdenas no pertenece a ningún partido; pertenece a las y los mexicanos que creen en el voto libre, en la división de poderes, en las instituciones autónomas y en el derecho a disentir”, Carolina Viggiano, senadora del PRI

La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, enfatizó la aportación del político en el fortalecimiento de la democracia nacional:

“Cuauhtémoc Cárdenas puso el acento en la construcción de instituciones democráticas donde hubiera contrapesos, que rindieran cuentas”, Amalia García, senadora de Movimiento Ciudadano

Con esta resolución, la Cámara Alta rinde tributo a quien es considerado una pieza clave en la transición democrática contemporánea del país.

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