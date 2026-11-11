“Será Viral” | Pagos digitales en México: ¿qué cambiaría con la nueva Ley de Economía Digital?

La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca transformar la manera en que los mexicanos realizan sus transacciones. La propuesta plantea modernizar la economía mediante el uso de herramientas digitales, pero también abre preguntas sobre sus efectos en la población y los negocios.

¿Quiénes ganan, quiénes podrían quedar excluidos y qué tan preparado está México?

En Será Viral, Ivania Mazari, de México Evalúa, y José Luis Vázquez Costa, de la Universidad Iberoamericana, analizan sus alcances y desafíos.

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