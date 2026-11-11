Salón de la Fama del Futbol 2026 en vivo: sigue la ceremonia de investidura y conoce a los nuevos integrantes

El futbol internacional y mexicano tendrá nuevos representantes en el Salón de la Fama, este martes 10 de noviembre se llevará a cabo la XIV Ceremonia de Investidura 2026, en la que 18 figuras del balompié recibirán un reconocimiento por sus trayectorias.

La ceremonia comenzó en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Auditorio Gota de Plata, ubicado en Pachuca, Hidalgo.

El evento comenzó con un video con una recapitulación de los que han sido investidos desde el comienzo de esta ceremonia.

Enseguida se mostró una reapitulación de las jugadas de los futbolistas que serán investidos en este 2026.

El Himno Nacional Mexicano fue interpretado por la cantante nacida en Chihuahua, Aranza.

🟢 Recibimos en el escenario a Aranza, en conjunto con la Banda de Guerra Militar y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para entonar el Himno Nacional Mexicano 🇲🇽🎙️

.⁰#salondelafamadelfutbolinternacional #elrecintodelosinmortales… pic.twitter.com/e3le1ug0Z5 — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 11, 2026

Antonio Moreno el Director Ejecutivo del Salón de la Fama agradeció por el decimoquinto aniversario del Salón de la Fama, y dijo que en abril cincuienta periodistas de cincuenta países votaron por los futbolistas que hoy fueron electos.

Javier Hernández fue uno de los invitdos de la ceremonia y se dijo feliz por estos quince años del evento.

⚽️ ¡Chicharito está en la gala del Salón de la Fama!



Javier Hernández es una de las grandes sorpresas de esta noche. 🔥#SalonDeLaFamaEnFOX #Investidura2026 pic.twitter.com/3k4QOqF2M6 — FOX (@somos_FOX) November 11, 2026

El primer investido de la noche fue el brasileño Bebeto, quien fue Campeón del Mundo con su selección en Estados Unidos 1994. El futbolista recibió el saco y el trofeo que reciben los nuevos miembros.

Bebeto agradeció a su familia, quien considera es la base de todo, además agradeció al pueblo mexicano de quien siempre recibe mucho cariño. Además dio las gracias a Jesús Martínez y a Antonio Moreno.

“Gracias por este trofeo tan bonito, gracias por todo, un beso a todos”, dijo.

¡BEBETO ENTRA AL SALÓN DE LA FAMA! 🇧🇷👏



Con el reconocimiento entregado por Zague y presentado por Javier 'Chicharito' Hernández; Bebeto es nuevo integrante del Salón de la Fama#AquiPasa pic.twitter.com/1VMfMs7S98 — Claro Sports (@ClaroSports) November 11, 2026

El segundo investido en el Salón de la Fama 2026 fue Thierry Henry, quien gabnó el Mundial 1998 y la Eurocopa del 2000. El futbolista francés no pudo asistir, pero en su lugar recibió el premio Santiago, quien es fan del exjugador.

El siguiente homenajeado de la noche fue Oribe Peralta, quien brilló en la Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con dos tantos a Brasil.

El delantero mexicano recibió el saco y el trofeo de las manos de Mikel Arriola, Oribe se dijo feliz por el reconocimiento y habló de su carrera misma que comenzó como un sueño y que durante sus años activo estuvo lleno de distintas emociones.

Oribe Peralta se dijo feliz y agradeció a sus padres, a su esposa a sus hijos, por motivarlo y apoyarlo, además de reconocer a las figuras que esta noche lo ven entrar al Salón de la Fama.

El exjugador atesora los momentos que vivió y le mandó un mensaje a los jóvenes de cumplir sus sueños, sin distracciones y dijo que lo más importante es la persona en la que te conviertes mientras cumples esos sueños.

¡ORIBE PERALTA ENTRA AL SALÓN DE LA FAMA! 🇲🇽🤩



El legendario delantero mexicano es investido en la generación 2026 del Salón de la Fama#AquiPasa pic.twitter.com/hvuFpZh4d3 — Claro Sports (@ClaroSports) November 11, 2026

Óscar Pérez entregó el siguiente homenaje de la noche, el cual fue hacia Christian “Chaco” Gimenez, Campeón de Libertadores con Boca Juniors y de la Copa Sudamericana con el Pachuca.

El mediocampista argentino agradeció a Dios por estar ahí y al borde de las lágrimas contó lo que significa para él el reconocimiento a su carrera y a la gente que lo acompaña, entre ellos sus padres y a su hermana.

Christian 'Chaco' Gimenez entra en el Salón de la Fama 😮‍💨⚽🏆



El reconocido futbolista forma parte de los investidos en la generación 2026 gracias a su gran carrera en el fútbol mexicano e internacional#AquiPasa pic.twitter.com/1ZGrvpactW — Claro Sports (@ClaroSports) November 11, 2026

Luis Flores e Ivar Sisniega dieron el siguiente galardón al delantero chileno Humberto “Chupete” Suazo, figura con los Rayados de Monterrey y Colo Colo. El jugador aceptó el saco y el premio con una sonrisa en el rostro.

Agradeció a la organización y se dijo orgulloso por recibir el galardón, además llegó hasta las lágrimas al hablar de su familia. Además agradeció al Monterrey, con quien hizo historia y terminó diciendo que estaba muy emocionado.

Alessandro Del Piero fue el siguiente galardonado de la noche, quien no pudo asistir pero mediante un video dio las gracias por este reconocimiento.

¡NO PODÍA FALTAR EL 'CHUPETE'! 🤩⚽



Humberto 'Chupete' Suazo entra al Salón de la Fama como parte de los investidos en la generación 2026 gracias a su gran trayectoria internacional en el fútbol#AquiPasa pic.twitter.com/VD12IiSTtG — Claro Sports (@ClaroSports) November 11, 2026

El siguiente investido de la noche fue Sócrates, futbolista brasileño que brilló en las copas del mundo de 1982 y 1986; el encargado en recibir el premio en su honor fue su hijo, Gustavo Cecílio quien agradeció por el homenaje que se le hizo a su padre.

Gustavo recordó que su padre era una persona política por lo que en México durante el Mundial de 1986, él pudo homenajear al pueblo de México después del terremoto de 1985.

🇧🇷⚽️ SÓCRATES está en el Salón de la Fama



Gustavo Cecilio hijo del futbolista brasileño recibió el premio en nombre del jugador. 🏅#SalonDeLaFamaEnFOX #Investidura2026 pic.twitter.com/6pbNq67lP5 — FOX (@somos_FOX) November 11, 2026

Otro de los investidos de la noche fue Ignacio Flores, jugador del Cruz Azul durante 16 años, para recibir el reconocimiento se presentó su hijo, Ignacio “Nachito” Flores, quien dedicó un mensaje para su padre.

Agradeció a todos los presentes y a su familia, se dijo honrado por recibir la distinción de una de las personas más importantes de su vida, su padre. Nachito habló de su trayectoria en Cruz Azul.

Nacho Flores ya es parte del Salón de la Fama 2026.



Su hijo Ignacio Flores recibió el reconocimiento. #SalonDeLaFamaEnFOX #Investidura2026 pic.twitter.com/lVRRkwTVyn — FOX (@somos_FOX) November 11, 2026

El siguiente galardonado de la noche fue Ramón Morales, un futbolista que brilló en Chivas y en la Selección Mexicana.

Ramón Morales agradeció a su tío que lo llevaba a jugar futbol desde los cuatro años, además habló de su carrera, que comenzó en el barrio, para después su paso por Monterrey donde debuta.

Posterior a eso Ramón habló de uno de sus sueños cumplidos que fue jugar para las Chivas gracias a una tradición familiar.

🏅⚽️ ¡RAMÓN MORALES nuevo integrante del Salón de la Fama!



¿Cómo olvidar su zurda educada en Chivas y la Selección 🔥#SalonDeLaFamaEnFOX #Investidura2026 pic.twitter.com/9tIUDq2J45 — FOX (@somos_FOX) November 11, 2026

¿Quiénes ingresarán al Salón de la Fama del Futbol 2026?

Salon de la Fama 2026. Foto: AFP

La Generación 2026 está integrada por 18 personalidades, distribuidas en seis categorías que reconocen a figuras del futbol nacional, internacional y femenil.

Esta es la lista de los nuevos integrantes:

Futbol nacional varonil

Oribe Peralta

Christian ‘Chaco’ Giménez

Antonio ‘Turco’ Mohamed

Ramón Morales

Fabián Estay

Humberto Suazo

Futbol internacional varonil

Thierry Henry

Alessandro Del Piero

Miroslav Klose

Fernando Torres

Bebeto

Davor Šuker

Decanos nacionales

Ignacio Flores

Gerónimo Barbadillo

Decanos internacionales

Sócrates

Teófilo Cubillas

Futbol femenil nacional

Mónica Vergara

Futbol femenil internacional

Homare Sawa

🏆 ¡ESTAMOS A SOLO 1️⃣ MES!



Cada vez falta menos para vivir una noche que reunirá a grandes leyendas y escribirá un nuevo capítulo en la historia del futbol. ⚽⭐



Nos vemos en la #Investidura2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional. 🙌🏼 pic.twitter.com/dBATRVJoIM — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) October 10, 2026

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