Lorenzo Córdova acusa, en entrevista con Uno TV, a Morena de usarlo como distractor por presunta corrupción en el INE

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusó a Morena y al Gobierno federal de intentar responsabilizarlo por los presuntos actos de corrupción relacionados con la actual administración del organismo, encabezada por Guadalupe Taddei.

En entrevista con Uno TV, Córdova calificó los señalamientos en su contra como una “cortina de humo” para desviar la atención de las responsabilidades que, a su juicio, corresponden al oficialismo por el nombramiento y las atribuciones otorgadas a Taddei, quien, tras los señalamientos, presentó su renuncia al Instituto.

“Es claramente un intento de crear una cortina de humo, un distractor, y tratar de enmascarar las responsabilidades que tiene el oficialismo en el encumbramiento, la celebración, la protección, el manto de impunidad que se le generó, y además el empoderamiento de Tadei ”, Lorenzo Córdova, expresidente del INE

Lorenzo Córdova rechaza responsabilidad por contrataciones del INE

El exconsejero sostuvo que Morena permitió a Taddei designar libremente a titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas, áreas que realizan las contrataciones del instituto.

“Yo jamás firmé un contrato, lo que se firmaba eran convenios de colaboración… mi firma no está estampada en ningún contrato y por supuesto yo jamás tuve, porque esa era la fortaleza de la presidencia del INE… tampoco tenía que haberlo hecho Taddei”, Lorenzo Córdova, expresidente del INE

Además, consideró que las nuevas auditorías tienen una intención política y advirtió sobre el riesgo de utilizar las instituciones de justicia para desacreditar a quienes mantienen posturas críticas frente al Gobierno.

Córdova sostuvo que los señalamientos buscan debilitar la credibilidad del INE y justificar cambios legales o constitucionales al organismo.

Sobre las investigaciones y auditorías anunciadas, aseguró que no tiene temor y sostuvo que su gestión fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control.

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