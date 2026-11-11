Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
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Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:
Campesinos anuncian bloqueos
Campesinos anunciaron movilizaciones en 10 estados el 17 de noviembre; exigen reabrir el registro del programa Maíz 2026 y el pago de apoyos.
Homicidios caen 50%
El Gobierno aseguró que los homicidios han bajado 50%, pero 7 estados concentran más de la mitad, encabezados por Estado de México, Guanajuato y Baja California.
ISSSTE inicia pago de aguinaldo
Hoy inició el pago del aguinaldo de hasta 40 días para trabajadores del Gobierno federal; el beneficio también aplica a pensionados del ISSSTE.
Mochila de emergencia
Sheinbaum aclaró que no hay ninguna alerta especial en México, pero recomendó tener una mochila de emergencia ante sismos, huracanes o inundaciones.
Ley seca en Xochimilco
Por fiestas patronales, Xochimilco aplicará ley seca en 4 periodos distintos, que suman 16 días. La medida empieza el 12 de noviembre.
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