Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Campesinos anuncian bloqueos

Campesinos anunciaron movilizaciones en 10 estados el 17 de noviembre; exigen reabrir el registro del programa Maíz 2026 y el pago de apoyos.

Homicidios caen 50%

El Gobierno aseguró que los homicidios han bajado 50%, pero 7 estados concentran más de la mitad, encabezados por Estado de México, Guanajuato y Baja California.

ISSSTE inicia pago de aguinaldo

Hoy inició el pago del aguinaldo de hasta 40 días para trabajadores del Gobierno federal; el beneficio también aplica a pensionados del ISSSTE.

Mochila de emergencia

Sheinbaum aclaró que no hay ninguna alerta especial en México, pero recomendó tener una mochila de emergencia ante sismos, huracanes o inundaciones.

Ley seca en Xochimilco

Por fiestas patronales, Xochimilco aplicará ley seca en 4 periodos distintos, que suman 16 días. La medida empieza el 12 de noviembre.

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