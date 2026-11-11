Adiós al efectivo en las tienditas: 75% podrían implementar pagos digitales en 2027

ANPEC busca avanzar con economía digital en tienditas. Foto: Cuartoscuro

Con el avance de la economía digital en México, el sector de los pequeños comercios también está por cambiar. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) prevé que en 2027 comience una estrategia de bancarización y digitalización de las tienditas, con la que busca incorporar al 75% de los establecimientos que actualmente no tienen una cuenta bancaria.

El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, también anticipó que hasta 80% de las compras en estos negocios podrían realizarse mediante pagos digitales. El principal reto será bancarizar a los comercios, pues actualmente apenas entre 20% y 25% del canal tiene acceso a servicios bancarios.

Durante una videoconferencia en la que se presentaron los resultados de la Encuesta #28: Pulso de la Tienda de Barrio, Rivera explicó que la digitalización permitirá a los establecimientos ampliar su clientela, aumentar sus ventas y generar un historial financiero para acceder posteriormente a créditos bancarios.

¿Cómo funcionarán los pagos digitales en las tienditas?

La estrategia contempla una herramienta denominada Cuenta Fácil, diseñada para que los pequeños comerciantes puedan abrir una cuenta bancaria y comenzar a recibir pagos electrónicos.

De acuerdo con Rivera, tendrá las siguientes características:

Podrá abrirse en cualquier banco que opere en México.

Mantendrá el mismo nombre en las instituciones financieras.

No cobrará comisiones a los establecimientos por su uso.

Permitirá manejar hasta 136 mil pesos mensuales .

. Hasta 80% de los recursos podrá ingresar mediante pagos digitales y el 20% restante en efectivo.

El dirigente de la ANPEC señaló que la Asociación de Bancos de México (ABM) trabaja en el lanzamiento de esta herramienta. La intención es que los comercios puedan recibir transferencias y pagos mediante aplicaciones como CoDi, además de operaciones con tarjeta.

Rivera sostuvo que el esquema permitirá que los movimientos de dinero queden registrados en una cuenta bancaria, lo que ayudará a construir un historial financiero para que los tenderos puedan solicitar créditos, mejorar sus inventarios y contar con recursos para hacer crecer sus negocios.

¿Cómo podrás pagar en las tiendas de la esquina?

Con este esquema, los consumidores podrán pagar sus compras con tarjeta, transferencia bancaria o CoDi, directamente desde su celular. Esto aplicaría incluso para productos de consumo cotidiano y compras pequeñas como refrescos, pan, leche, tortillas, huevo, arroz, botanas y productos de la canasta básica.

Sin embargo, el efectivo no desaparecerá por completo. De acuerdo con la propuesta explicada por Rivera, los billetes y monedas podrán representar hasta 20% de los recursos que ingresen a la Cuenta Fácil, mientras que el resto correspondería a operaciones digitales.

El presidente de la ANPEC también aseguró que el uso de esta cuenta no implicará una fiscalización adicional del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por cada transferencia. Esta condición forma parte de los planteamientos que expuso sobre el funcionamiento del mecanismo.

¿Qué tiene que ver la nueva Ley de Economía Digital con las tienditas?

La estrategia de bancarización se relaciona con la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre de 2026.

La legislación busca ampliar el uso de medios de pago electrónicos y digitales en el país. Entre sus disposiciones contempla que proveedores de bienes y servicios y autoridades habiliten la infraestructura necesaria para recibir estos pagos, además de informar cuáles medios están disponibles.

También establece que, cuando una contingencia impida recibir pagos digitales, se permita el uso de efectivo o cheque. Por ello, la ley no plantea que los billetes y monedas desaparezcan de manera inmediata, sino que busca ampliar las alternativas para realizar transacciones.

En este contexto, Rivera señaló que la bancarización de las tienditas forma parte del proceso de implementación de este nuevo esquema, mientras la ABM trabaja en la herramienta para los pequeños comercios.

Inflación también golpea a las tiendas de barrio

Durante la presentación de la Encuesta #28: Pulso de la Tienda de Barrio, la ANPEC expuso otros datos sobre la situación económica de los pequeños comercios. El levantamiento mostró que el aumento de precios y la reducción del consumo siguen afectando a los establecimientos:

91.7% de los tenderos recibió aumentos de precios de sus proveedores

de los tenderos recibió aumentos de precios de sus proveedores 87.1% considera que la inflación en alimentos no ha bajado

considera que la inflación en alimentos no ha bajado 43.9% observa que el consumo de sus clientes cae cada vez más

observa que el consumo de sus clientes cae cada vez más 46.5% señala que a sus clientes ya no les alcanza para la canasta básica

señala que a sus clientes ya no les alcanza para la canasta básica 79.1% redujo su margen de ganancia para evitar perder compradores

redujo su margen de ganancia para evitar perder compradores 51.3% reporta que más clientes piden fiado

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