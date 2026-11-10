¿Vas a comprar en El Buen Fin? SAT sorteará hasta 500 mdp en premios; checa cómo participar

SAT sorteará hasta 500 mdp en compras del Buen Fin. Foto: Cuartoscuro

Si tienes pensado comprar durante El Buen Fin 2026, podrías ganar uno de los premios que sorteará el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para esta edición, el organismo anunció una bolsa total de 500 millones de pesos, distribuida entre consumidores y comercios participantes.

El sorteo contempla más de 300 mil premios. Podrán participar tanto las personas que realicen compras con tarjetas de crédito o débito como los micro y pequeños comercios que cumplan con los requisitos establecidos.

El objetivo de esta iniciativa es promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Cuánto dinero puedes ganar en el Sorteo El Buen Fin 2026?

La bolsa de premios contempla recompensas para compradores y establecimientos comerciales.

Para los consumidores:

Un premio mayor de 250 mil pesos .

. La posibilidad de ganar uno de los 321 mil 260 premios, con cantidades de entre 500 y 20 mil pesos.

Para los comercios:

Un premio mayor de 260 mil pesos .

. La posibilidad de ganar uno de los 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

¿Cómo participar en el sorteo del SAT por El Buen Fin?

El SAT contempla dos modalidades de participación: una para los consumidores que paguen con tarjeta y otra para los micro y pequeños comercios.

Tarjetahabientes: ¿qué requisitos debes cumplir?

Si realizas compras del 13 al 17 de noviembre de 2026, puedes participar automáticamente en el sorteo, siempre que cumplas con las siguientes condiciones:

Realizar compras por un monto mínimo de 250 pesos .

. Comprar en establecimientos registrados en El Buen Fin.

Pagar con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante.

No necesitas realizar un registro adicional. Las compras que cumplan con las condiciones se incorporarán automáticamente al sorteo.

Micro y pequeños comercios: ¿cómo registrarse?

Los establecimientos interesados deberán registrarse en el portal oficial elbuenfin.org, a más tardar el 12 de noviembre de 2026.

Además, deberán cumplir con estos requisitos:

Tener habilitado el Buzón Tributario y los medios de contacto actualizados.

Contar con una opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Haber reportado ingresos acumulables de hasta 5 millones de pesos durante 2025 .

. Tener una terminal punto de venta (TPV) activa.

Recibir al menos una venta de 250 pesos o más, mediante medios de pago electrónicos participantes, entre el 13 y el 17 de noviembre.

¿Cuándo consultar si participas en el Sorteo El Buen Fin?

A partir del 27 de noviembre de 2026, los consumidores y establecimientos podrán verificar si participan en el sorteo.

Para realizar la consulta deberán ingresar al minisitio oficial del SAT y proporcionar los siguientes datos:

Si realizaste una compra: el número de la tarjeta con la que pagaste.

el número de la tarjeta con la que pagaste. Si tienes un comercio: tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Cuáles son las fechas importantes del Sorteo El Buen Fin 2026?

Éstas son las fechas que deben considerar consumidores y establecimientos interesados en participar:

Fecha ¿Qué puedes hacer? A más tardar el 12 de noviembre Registrar tu micro o pequeño comercio en elbuenfin.org. 13 de noviembre Consultar los bancos y comercios participantes. Del 13 al 17 de noviembre Realizar compras con tarjetas de bancos participantes en comercios registrados. 27 de noviembre Consultar si tu compra o establecimiento participa en el sorteo. 4 de diciembre Seguir la transmisión en vivo del Sorteo El Buen Fin 2026. 7 de diciembre Consultar los resultados.

¿Cuándo se realizará el sorteo y cómo se entregarán los premios?

El Sorteo El Buen Fin 2026 se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre a las 12:00 horas, en las oficinas centrales del SAT, en la Ciudad de México.

El evento se transmitirá en vivo a través de las redes sociales institucionales del organismo.

Los ganadores podrán consultar los resultados a partir del 7 de diciembre en el minisitio oficial del Sorteo El Buen Fin. Los premios se depositarán directamente en la tarjeta con la que se realizó la compra o en la cuenta bancaria del comercio ganador, según corresponda.

El SAT informó que la entrega de los premios deberá realizarse antes del 5 de enero de 2027.

De esta manera, el organismo busca que las compras y ventas realizadas durante El Buen Fin no sólo impulsen la actividad comercial, sino que también promuevan el uso de pagos electrónicos y la participación de negocios formalmente registrados.

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