Joven denuncia daños en la piel por bañarse con agua contaminada en Jalisco

Los efectos del agua contaminada ya pasaron factura en la salud de los jaliscienses, como Fernanda Dueñas cuyo caso se volvió tendencia en redes sociales al publicar fotografías de su cuerpo con afectaciones dermatológicas por el uso constante del agua distribuida en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Ya el olor era horrible, o sea, sentías que había un caño literalmente hacia el descubierto en donde lavas los trastes, en donde te bañas literalmente, tú te metes a bañar para salir limpio, pero te salías más sucio, el cabello oliendo a popó”, expresó la joven

Joven denuncia afectaciones en su piel por agua contaminada en Guadalajara

Cuando inició su padecimiento, recorrió varios consultorios médicos y se sometió a múltiples análisis de laboratorio, como resultado fue diagnosticada con urticaria. La causa, según los especialistas, fue el agua con la que se bañaba.

Tras el diagnóstico, en su casa deben comprar al menos tres garrafones de agua potable por día y cambiar los filtros varias veces a la semana para realizar las actividades esenciales.

Ella, como cientos de afectados, en protesta decidió dejar de pagar el recibo del agua, hoy su adeudo rebasa los mil 500 pesos.

“El recibo del agua sigue llegando igual de cara con recargos obviamente porque no he pagado los últimos tres meses”, expresó.

La zona de Jardines del Bosque como otros puntos de la Zona Metropolitana aún sigue con afectaciones. Al igual que Fernanda, cientos de afectadas salieron a las calles para exigir agua potable de calidad y atención a los problemas de salud generados por la contaminación.

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