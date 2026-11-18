En el Teatro Degollado de Guadalajara se realizó el Encuentro Nacional por la Prevención del Abuso Sexual Infantil y Adolescente “Llegar antes”, convocado por la organización Infancia Libre de Abuso Sexual, ILAS.

Durante el encuentro, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la creación de una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Sexuales y el desarrollo de la aplicación móvil Vigía. En la reunión participaron 60 representantes de los sectores político, empresarial, cultural, académico y de la sociedad civil.

¿Cuándo iniciarán los trabajos para la fiscalía especializada y la app Vigía?

Lemus Navarro señaló que en 2027 comenzarán los trabajos para poner en marcha ambas iniciativas. El objetivo, dijo, es facilitar las denuncias por delitos sexuales y evitar que las víctimas tengan que repetir sus declaraciones.

El gobernador también propuso habilitar un espacio en las oficinas centrales de la Fiscalía del Estado para dar atención especializada a niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias. Durante su intervención, pidió que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil trabajen en conjunto para agilizar las medidas.

ILAS pide mantener la prevención del abuso sexual infantil como prioridad

Ángela Orozco, cofundadora de ILAS, llamó a mantener la prevención del abuso sexual infantil como una prioridad. Advirtió que, en muchos casos, los agresores son personas cercanas que primero buscan ganarse la confianza de las víctimas.

“Los niños se cuidan entre todos”, dijo Orozco durante el encuentro.

Colocan alrededor de 300 peluches frente al Teatro Degollado

Como parte de la jornada, ILAS colocó alrededor de 300 peluches en la explanada del Teatro Degollado. La intervención, llamada Testigo Silencioso, buscó visibilizar a las víctimas de abuso sexual que no han podido denunciar.

La organización informó que más de 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes sufren abuso sexual cada año en México y que ocho de cada diez casos no se denuncian. Además, anunció una agenda de compromisos para los próximos 365 días y una evaluación de resultados dentro de un año.

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