Noticias de hoy 5 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Estas son las principales noticias nacionales e internacionales de este jueves
El Gobierno federal investiga una presunta red empresarial que habría obtenido contratos millonarios con el INE y organismos electorales estatales durante 27 años.
El INE firmará un convenio con instituciones federales para detectar posibles vínculos del crimen organizado con aspirantes a cargos de elección popular en los próximos procesos electorales.
El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia, acusado por Estados Unidos de recibir un soborno millonario para liberar a un presunto narcotraficante.
Nuevas amenazas de bomba afectaron al menos 25 vuelos comerciales en Europa. Las alertas se registraron en países como España, Bulgaria, Italia, República Checa y Polonia.
Cristiano Ronaldoanunció su retiro de la Selección de Portugal tras 23 años de representarla. El delantero confirmó que dejará la camiseta nacional tras la actividad de noviembre.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.