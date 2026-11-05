Infonavit ofrecerá escrituras gratuitas a trabajadores de Tabasco que liquidaron su crédito

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció la liberación de escrituras gratuitas para 33 mil derechohabientes de Tabasco que ya liquidaron sus créditos hipotecarios.

El director general, Octavio Romero Oropeza, realizó el anuncio el pasado 3 de noviembre en un recorrido por la entidad, donde se entregaron 32 viviendas en Comalcalco.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Infonavit apoyará con la liberación gratuita de escrituras para 33 mil trabajadores de Tabasco. El beneficio va dirigido a las personas que cumplen dos condiciones:

Haber liquidado completamente su crédito con el Infonavit.

No tener concluido el procedimiento para liberar el gravamen de su vivienda.

Sin embargo, Octavio Romero no detalló públicamente los mecanismos de selección ni calendario para que los interesados tramiten la liberación de su hipoteca.

¿Qué significa liberar las escrituras?

El Infonavit explica que la liberación es el procedimiento mediante el cual se elimina del Registro Público de la Propiedad que la vivienda está hipotecada como garantía de crédito.

Cuando una persona termina de pagar su crédito, puede iniciar el trámite para cancelar esa garantía y liberar las escrituras, lo que permite la venta, donación o herencia del inmueble sin una carga hipotecaria

La liberación de hipoteca puede realizarse en una notaría o directamente ante el Registro Público de la Propiedad, dependiendo de las disposiciones de cada entidad.

¿Cómo se realiza el trámite de liberación de hipoteca?