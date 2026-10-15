Video muestra a repartidor de Rappi lanzando objetos contra policías en protesta de Guadalajara

Samuel Morales aparece lanzando objetos contra policías. Foto: Cuartoscuro

Samuel Morales, repartidor de Rappi detenido durante las protestas por la falta de agua potable en Guadalajara, Jalisco, aparece en nuevas imágenes mientras agrede a policías antimotines y lanza objetos durante la manifestación del pasado domingo 11 de octubre.

Aunque el joven aseguró que únicamente pasaba por el lugar cuando fue detenido, el video muestra una secuencia en la que llega a la protesta, desciende de su motocicleta y comienza a lanzar objetos contra los uniformados. Después, intenta huir en su vehículo.

#EXCLUSIVA | 🔴 REPARTIDOR DE RAPPI SÍ AGREDIÓ A POLICÍAS EN GUADALAJARA



Samuel Morales aseguró que solo pasaba por el lugar de la protesta cuando fue detenido.



Nuevas imágenes lo mostrarían lanzando objetos contra los antimotines y burlándose con señas obscenas.



Aunque fue… pic.twitter.com/3Wdj4wR7vx — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) October 14, 2026

Repartidor de Rappi, aparece agrediendo a policías

En las imágenes se observa al joven con una canastilla naranja de reparto, elemento que permite identificarlo como repartidor. Durante la confrontación, lanza objetos hacia los policías antimotines y realiza señas obscenas.

Posteriormente, intenta retirarse del lugar a bordo de su motocicleta. La grabación aporta elementos visuales sobre su participación en los hechos, en contraste con la versión de que únicamente transitaba por la zona.

¿Por qué detuvieron al repartidor en Guadalajara?

Samuel Morales Navarro fue detenido durante la protesta frente a Casa Jalisco, donde manifestantes exigían agua potable limpia. Su arresto se viralizó en redes sociales y generó distintas reacciones.

Su madre sostuvo que el joven no participaba en la movilización, sino que se encontraba trabajando y esperaba un pedido en el cruce de las calles Rubén Darío y Manuel Acuña.

También denunció que la motocicleta de su hijo quedó en el lugar y que posteriormente habría sido retirada por un policía.

Samuel Morales fue liberado, pero sigue sujeto a proceso

Aunque Samuel Morales ya fue liberado, el procedimiento legal en su contra continúa. El joven tiene una audiencia programada para este viernes, de acuerdo con medios locales.

Por otra parte, el diputado local de Jalisco, Enrique Velázquez, anunció en redes sociales que quiere regalarle una motocicleta al repartidor, luego de que su detención se volviera viral.

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