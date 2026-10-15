Jueces federales convocan a protesta frente al Tribunal de Disciplina en apoyo a Martha Magaña

Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) llamó a protestar este jueves en apoyo a la jueza en retiro Martha Magaña, acusada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) tras conceder el primer amparo contra la Reforma Judicial.

A la par, los juzgadores condenaron el caso contra el juez federal Sergio Sigales, suspendido desde octubre de 2025 y acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que calificaron de persecución penal.

Cuando se presiona a quien debe impartir justicia, los derechos de todas las personas están en juego.

Desde JUFED nos sumamos a la nueva jornada de respaldo a la jueza en retiro Martha Magaña, en defensa del debido proceso y de una justicia libre de presiones.

📅 Jueves 15 de… pic.twitter.com/vBrvyxUsk5 — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 15, 2026

¿Cuándo será la protesta de jueces convocada por la JUFED?

A través de su cuenta de X, la Juzgadoras y Juzgadores Federales, también conocida como JUFED, convocó “en defensa del debido proceso y de una justicia libre de presiones” a protestar este jueves 15 de octubre a las 15:30 horas frente al TDJ, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 2417, colonia Tizapán San Ángel, San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Agregaron que “cuando se presiona a quien debe impartir justicia, los derechos de todas las personas están en juego”, así como que “defender una justicia sin presiones es una causa colectiva”.

Ello, pues el Tribunal de Disciplina Judicial acusa a la jueza en retiro Martha Magaña de “falta grave” por “tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones que debía realizar”, luego de que en medio del paro judicial dio entrada y concedió un amparo promovido por varios jueces contra la Reforma Judicial.

Mientras que el proceso en su contra fue abierto luego de que la exjueza del Quinto Distrito con sede en Morelos ya había renunciado al cargo, además de que el amparo por el cual se le acusa fue emitido antes de la creación del TDJ.

También reiteran respaldo a Sergio Sigales

Horas antes de la convocatoria, la JUFED publicó un comunicado manifestando su indignación por el caso contra el juez federal Sergio Sigales, dando vista el Tribunal de Disciplina Judicial a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya judicializó las acusaciones, citándolo a audiencia ante una jueza el próximo 14 de diciembre.

Ello, luego de que fue suspendido desde el 30 de octubre de 2025 por presuntamente reducir condenas en cuatro casos de narcotráfico y posesión de armas de fuego a través del juicio abreviado, dando vista a la FGR, que apenas el martes entregó el expediente digital para armar su defensa.

“Llevar las diferencias de criterio jurisdiccional a ese terreno (el penal) representa una clara maniobra de persecución institucional, con toda la maquinaria del Estado, contra personas juzgadoras de carrera judicial. Este paso hacia la vía penal muestra la pérdida total de neutralidad por parte del órgano disciplinario, enviando un mensaje directo e intimidatorio a quienes ejercen la función de juzgar” JUFED

¿Hasta dónde puede llegar la presión contra una persona juzgadora por sus decisiones?



Desde JUFED condenamos que el caso del juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido haya escalado del ámbito disciplinario al penal, en medio de graves cuestionamientos sobre el debido proceso y… pic.twitter.com/nhP3ZA06MA — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 14, 2026

Y es que destacaron que la suspensión no solo es arbitraria, por sus causas y exceder el límite máximo de seis meses, sino que también “demuestra que el TDJ actúa al margen del Estado de derecho”.

“La medida cautelar provisional fue dictada originalmente por una Comisión de Investigación que carecía de atribuciones legales para ello. Además, dicha actuación se consumó inmediatamente después de una petición por escrito de la Presidencia de la República, reconocida públicamente por la titular del Ejecutivo federal al admitir el envío de una carta a la Corte y al Tribunal de Disciplina” JUFED

A la vez que resaltaron que la denuncia penal por parte del TDJ fue ocultada deliberadamente, dándose a conocer hasta que la defensa de Sigales tuvo acceso al expediente, una vez que una jueza con sede en Nayarit resolvió la formulación de imputación de causa penal, judicializando así la carpeta.

Por último, los juzgadores federales pidieron “el cese de las acciones de amedrentamiento penal y de la persecución política en contra de personas juzgadoras de carrera judicial”, evitando la persecución de jueces por sus criterios en el ejercicio de sus labores.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.