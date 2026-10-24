“Llevamos 15 días sin una gota”: vecinos bloquean avenidas de Guadalajara por falta de agua

Exigen agua en Guadalajara. Foto: Omar Hernández, UnoTV

Familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, realizaron una protesta por la falta de agua potable en sus viviendas. Los manifestantes bloquearon la avenida Javier Mina, a la altura de la estación Oblatos del Tren Ligero, para exigir una solución a los problemas de suministro que, según denunciaron, se han prolongado durante varias semanas.

Los habitantes de Oblatos y colonias aledañas señalaron que la escasez de agua ha provocado gastos extraordinarios en sus hogares, debido a que deben comprar garrafones, contratar pipas particulares y conseguir recipientes para almacenar el líquido.

La manifestación provocó afectaciones a la circulación sobre la avenida Javier Mina y sus cruces, mientras los vecinos exigían una respuesta de las autoridades ante la falta del servicio.

Familias de Guadalajara gastan hasta 250 pesos diarios por falta de agua

Uno de los principales problemas que enfrentan las familias afectadas es el impacto económico de la falta de agua, pues deben destinar parte de sus ingresos a conseguir el líquido para actividades como bañarse, lavar ropa, limpiar sus viviendas y utilizar los sanitarios.

Gabriela Basurto, habitante de la zona, explicó que su familia tiene que gastar diariamente al menos 250 pesos para cubrir sus necesidades de agua.

“La economía de mi familia se ha venido abajo porque es un mínimo de 250 diarios en gasto de agua, de garrafones, para poder salir adelante. No tenemos lo suficiente para poder tener ropa limpia, loza limpia, bañarnos y asear el baño”.

Por su parte, Ana Bautista señaló que la compra de agua representa un gasto que debe considerar constantemente en el presupuesto familiar.

“Estar pensando, ahora este dinero va para allá, para los garrafones, para bañarnos y bañarnos nomás un día y sabe hasta cuántos días cuántos más no”.

Los habitantes explicaron que la situación también los ha obligado a modificar sus actividades cotidianas, debido a que no cuentan con suficiente agua para realizar las labores domésticas.

Diego López, otro de los afectados, indicó que en su hogar necesitan llenar más de 10 garrafones diariamente para atender sus necesidades.

“Porque tenemos que estar llenando más de diez garrafones diarios, diarios para uso personal, asearnos, los trastes, ropa, lo básico, lo esencial”.

Vecinos de Oblatos denuncian hasta 15 días sin una gota de agua

De acuerdo con los testimonios recabados durante la protesta, algunas familias de Oblatos, Guadalajara, comenzaron a experimentar problemas en el suministro desde hace aproximadamente un mes.

En un principio, el agua llegaba en cantidades reducidas, pero durante los últimos 15 días algunos hogares dejaron de recibirla por completo.

Maricela Uribe relató que, aunque anteriormente recibían un flujo mínimo de agua, actualmente sus tinacos permanecen vacíos.

“Tenemos un mes, 15 días que nos caía un chorrito de agua, lo aceptábamos, pero tenemos 15 días, o sea, desde hace un mes estamos batallando horrible, que no tenemos agua en los tinacos, por ejemplo, y desde hace 15 días no tenemos gota de agua”.

La vecina también denunció dificultades para conseguir el líquido mediante pipas, pues aseguró que algunas unidades dejan de abastecer a los habitantes cuando se quedan sin agua.

Asimismo, señaló que las pipas particulares tienen costos elevados y que, en ocasiones, los proveedores no responden a las solicitudes debido a la demanda.

“Las pipas, para empezar, pasan y que no, que porque se les terminó, no nos surten; las que son privadas, carísimas, y a veces ya ni contestan porque están saturadas. Entonces necesitamos respuestas, necesitamos ya, es algo urgente”.

Denuncian que los tandeos de agua no funcionan en Guadalajara

Los manifestantes también cuestionaron el funcionamiento de los tandeos de agua implementados por las autoridades, como parte de las medidas para enfrentar los problemas relacionados con la contaminación del líquido.

Según los vecinos, este mecanismo no ha garantizado el suministro en sus viviendas, por lo que continúan dependiendo de la compra de garrafones y del servicio de pipas.

Gabriela Basurto afirmó que, pese a la implementación de los tandeos, su familia lleva dos semanas sin recibir agua.

“Los tandeos son una verdadera mentira; dos semanas sin gota de agua”.

Diego López coincidió en que la distribución mediante este esquema no ha resuelto el problema.

“No, no nos mandan pipas, no hay alguna respuesta concreta de parte del gobierno, los tandeos no sirven como lo habían mencionado”.

En tanto, Mirna Hernández denunció que no ha recibido el suministro esperado y que, por el contrario, ha tenido que enfrentar cobros por el servicio de pipas.

“Bueno, no nos ha llegado nada, al contrario, están cobrando las pipas”.

Los testimonios reflejan las dificultades que enfrentan los habitantes para conseguir agua destinada al consumo y las actividades domésticas, mientras persisten las interrupciones en el suministro.

Bloqueos en Guadalajara se suman a protestas por escasez y calidad del agua

La manifestación en avenida Javier Mina, a las afueras de la estación Oblatos del Tren Ligero, se suma a otras movilizaciones realizadas en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En estas protestas, los habitantes han exigido soluciones tanto a la escasez de agua potable como a los problemas relacionados con su calidad.

Los vecinos de Oblatos señalaron que necesitan una respuesta de las autoridades para restablecer el suministro en sus hogares y evitar que continúen los gastos extraordinarios derivados de la contratación de pipas y la compra de garrafones.

Durante la movilización de este sábado, los afectados insistieron en que los tandeos no han sido suficientes para cubrir sus necesidades y solicitaron medidas que permitan recuperar el abastecimiento de agua en sus colonias.

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