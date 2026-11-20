Tandeos del SIAPA en Guadalajara del 20 al 23 de noviembre: calendario de cortes de agua por zona
Las suspensiones del viernes afectarán las zonas 1, 3 y 6; el sábado serán las zonas 4, 6 y 7, y el domingo cinco zonas.
El SIAPA mantendrá el programa de tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) del viernes 20 al lunes 23 de noviembre. Las suspensiones programadas afectarán a distintas colonias de acuerdo con su zona de abastecimiento, por lo que se recomienda a los habitantes revisar el calendario y tomar previsiones.
¿Qué zonas no tendrán agua este viernes 20 de noviembre?
Este viernes, las suspensiones programadas corresponden a las zonas 1, 3 y 6 del sistema de rotación.
Zona 1 – Guadalajara
- 18 de Marzo
- Americana
- Centro Guadalajara
- Colón
- Colón Industrial
- Del Sur
- Jardines de la Cruz
- Jardines de la Cruz 2.ª Sección
- Lafayette
- Mexicaltzingo
- Moderna
- Villas de la Cruz
- Ampliación del Sur
Zona 3 – Guadalajara
- Academias
- Agua Azul
- Agustín Yáñez
- Álamo Industrial
- Antigua Penal de Oblatos
- Arandas
- Atlas
- Balcones de Oblatos
- Barajas Villaseñor
- Batallón de San Patricio
- Belisario Domínguez
- Blanco y Cuéllar
- Bosque de la Cantera
- Bosques del Boulevard
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Oblatos
- Cuauhtémoc
- El Hormiguero
- El Mirador
- El Porvenir
- El Rosario
- Electricistas
- Exhacienda Oblatos
- Federalismo
- General Real
- Guadalajara Oriente
- Hermosa Provincia
- Huentitán el Alto
- Independencia Oriente
- Industria
- Jardín de los Escritores
- Jardín de los Poetas
- Jardín de San Francisco
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de la Paz
- Jardines de Santa Isabel
- Jardines del Nilo
- Jardines del Rosario
- La Aurora
- La Cantera
Zona 6 – Guadalajara
- Nueva España
- Observatorio
- Parques Colón
- Polanquito
- Providencia
- Residencial del Parque
- Revolucionaria
- Rinconada del Valle
- Rojas Ladrón de Guevara
- Sagrada Familia
- San Bernardo
- San Miguel de Mezquitán
- San Rodolfo
- Santa Mónica
- Santa Teresita
- Vallarta Cuauhtémoc
- Vallarta Sur
- Villa Vicente Guerrero
- Villaseñor
- Alcalde Barranquitas
- Americana
- Arboledas del Sur
- Arcos Vallarta
- Balcones del Cuatro
- Capilla de Jesús
- Centro Barranquitas
- Centro Guadalajara
- Chapultepec Country
- Circunvalación Metro
- Circunvalación Vallarta
- Colinas de San Javier
- Del Trabajo CTM
- Echeverría 3.ª Sección
- El Carmen
- El Retiro
- El Rosarito
- Emiliano Zapata
- Fraccionamiento Independencia
- Fraccionamiento Jardines del Sauz
- Fraccionamiento Parques Colón
- Independencia
- Jardines de Atemajac
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de los Arcos
- Jardines del Country
- Jardines del Sauz
- Jesús García
- La Normal
- Ladrón de Guevara
- Lafayette
- Las Conchas
- Lázaro Cárdenas
- Loma Linda
- Los Colorines
- Manuel Ávila Camacho
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Miraflores
- Niños Héroes
¿Qué zonas tendrán tandeos el sábado 21 y domingo 22 de noviembre?
El sábado 21 de noviembre, las suspensiones están programadas para las zonas 4, 6 y 7. Para el domingo 22, los cortes corresponderán a las zonas 1, 2, 4, 6 y 7.
Entre las colonias incluidas en las zonas señaladas se encuentran las siguientes:
Zona 2 – Guadalajara
- Agua Azul
- Ampliación Providencia
- Analco
- Barragán y Hernández
- Beatriz Hernández
- Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Del Periodista
- El Real
- El Zalate
- General Real
- González Gallo
- La Divina Providencia
- La Perla
- Las Conchas
- Lomas de San Eugenio
- Lomas del Gallo
- Los Arrayanes
- Los Tulipanes
- Medrano
- Nuevo Fraccionamiento
- Obrera Zona 5
- Olímpica
- Quinta Malverde
- Ramón López Velarde
- Revolución
- Sagrado Corazón
- San Carlos
- San Felipe 2.ª Sección
- San Juan de Dios
- Unidad Habitacional Pablo Valdez
- Unidad Modelo
- Universitaria
- Valentín Gómez Farías
Zona 4 – Tonalá
- Adobera Chica
- Agua Blanca
- Agua Escondida
- Alameda
- Altos Tonalá
- Arroyo de Enmedio
- Balcones del Rosario
- Ciudad Aztlán
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- El Doradito
- El Moral
- El Ocotillo
- El Pedregal de Santa Martha
- El Rosario
- El Vado
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento San Miguel La Punta
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Hipódromo
- Jauja
- José Vasconcelos
- La Artesana
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Puerta
- Las Huertas
- Lomas del Camichín
- Los Camichines II
- Los Pocitos
- Las Pilitas
- Nueva Aurora Residencial
- Paseo de la Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Puertas del Rosario
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Rinconada de los Naranjos
- Rinconada del Árbol
- San Francisco de la Soledad
- Santa Cruz de las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Paula
- Valle de los Leones
Zona 4 – Tlaquepaque
- Álvaro Obregón
- Arboledas de San Martín
- Centro Comercial Camichines
- El Canelo
- El Cerrito
- El Morito
- El Órgano
- El Puente
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Revolución
- Francisco Silva Romero
- Haciendas de San Martín
- Haciendas San Pedro
- Jardines del Órgano
- La Arena
- La Floresta
- Lomas del Tapatío
- López Mateos
- Los Puestos
- Los Santibáñez
- Plan de las Flores
- Plan de Oriente
- Plan del Río
- Residencial El Tapatío
- Rinconada de los Encinos
- San Juan
- San Martín de las Flores de Abajo
- San Martín de las Flores de Arriba
- San Pedrito
- Tateposco
- Valle del Paraíso
Zona 7 – Guadalajara
- Álamo Industrial
- Arboledas
- Centro Comercial La Placita
- Centro Guadalajara
- Echeverría
- El Campamento y Las Casetas
- El Deán
- El Embarcadero
- El Manantial
- Ferrocarril
- Ferrocarrilera
- Higuerillas
- La Aurora
- La Duraznera
- La Nogalera
- Miravalle
- Tlaquepaque
- Valle del Álamo
- Zona Industrial
La Zona 6 también tendrá suspensión programada durante el sábado y domingo. Sus colonias son las enlistadas en el apartado correspondiente al viernes 20 de noviembre.
¿Qué zonas tendrán cortes de agua el lunes 23 de noviembre?
Para el lunes 23 de noviembre, el calendario contempla suspensiones en las zonas 1, 2, 4 y 5.
En la información proporcionada para este periodo no se incluye el listado completo de colonias de la Zona 5, por lo que se recomienda consultar el portal oficial para confirmar si una colonia pertenece a ese sector.
¿Dónde consultar el calendario de tandeos del SIAPA?
Los días de suspensión corresponden al programa de rotación, pero las condiciones del suministro pueden variar entre colonias debido a la ubicación y a los tiempos que requiere la red para recuperar presión.
Para verificar la zona de abastecimiento y los días que corresponden a cada colonia, se puede consultar el sitio oficial: rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx
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