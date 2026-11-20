Tandeos del SIAPA este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

El SIAPA mantendrá el programa de tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) del viernes 20 al lunes 23 de noviembre. Las suspensiones programadas afectarán a distintas colonias de acuerdo con su zona de abastecimiento, por lo que se recomienda a los habitantes revisar el calendario y tomar previsiones.

¿Qué zonas no tendrán agua este viernes 20 de noviembre?

Este viernes, las suspensiones programadas corresponden a las zonas 1, 3 y 6 del sistema de rotación.

Zona 1 – Guadalajara

18 de Marzo

Americana

Centro Guadalajara

Colón

Colón Industrial

Del Sur

Jardines de la Cruz

Jardines de la Cruz 2.ª Sección

Lafayette

Mexicaltzingo

Moderna

Villas de la Cruz

Ampliación del Sur

Zona 3 – Guadalajara

Academias

Agua Azul

Agustín Yáñez

Álamo Industrial

Antigua Penal de Oblatos

Arandas

Atlas

Balcones de Oblatos

Barajas Villaseñor

Batallón de San Patricio

Belisario Domínguez

Blanco y Cuéllar

Bosque de la Cantera

Bosques del Boulevard

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Cuauhtémoc

El Hormiguero

El Mirador

El Porvenir

El Rosario

Electricistas

Exhacienda Oblatos

Federalismo

General Real

Guadalajara Oriente

Hermosa Provincia

Huentitán el Alto

Independencia Oriente

Industria

Jardín de los Escritores

Jardín de los Poetas

Jardín de San Francisco

Jardines de Guadalupe

Jardines de la Paz

Jardines de Santa Isabel

Jardines del Nilo

Jardines del Rosario

La Aurora

La Cantera

Zona 6 – Guadalajara

Nueva España

Observatorio

Parques Colón

Polanquito

Providencia

Residencial del Parque

Revolucionaria

Rinconada del Valle

Rojas Ladrón de Guevara

Sagrada Familia

San Bernardo

San Miguel de Mezquitán

San Rodolfo

Santa Mónica

Santa Teresita

Vallarta Cuauhtémoc

Vallarta Sur

Villa Vicente Guerrero

Villaseñor

Alcalde Barranquitas

Americana

Arboledas del Sur

Arcos Vallarta

Balcones del Cuatro

Capilla de Jesús

Centro Barranquitas

Centro Guadalajara

Chapultepec Country

Circunvalación Metro

Circunvalación Vallarta

Colinas de San Javier

Del Trabajo CTM

Echeverría 3.ª Sección

El Carmen

El Retiro

El Rosarito

Emiliano Zapata

Fraccionamiento Independencia

Fraccionamiento Jardines del Sauz

Fraccionamiento Parques Colón

Independencia

Jardines de Atemajac

Jardines de Guadalupe

Jardines de los Arcos

Jardines del Country

Jardines del Sauz

Jesús García

La Normal

Ladrón de Guevara

Lafayette

Las Conchas

Lázaro Cárdenas

Loma Linda

Los Colorines

Manuel Ávila Camacho

Mezquitán

Mezquitán Country

Miraflores

Niños Héroes

¿Qué zonas tendrán tandeos el sábado 21 y domingo 22 de noviembre?

El sábado 21 de noviembre, las suspensiones están programadas para las zonas 4, 6 y 7. Para el domingo 22, los cortes corresponderán a las zonas 1, 2, 4, 6 y 7.

Entre las colonias incluidas en las zonas señaladas se encuentran las siguientes:

Zona 2 – Guadalajara

Agua Azul

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas

Lomas de San Eugenio

Lomas del Gallo

Los Arrayanes

Los Tulipanes

Medrano

Nuevo Fraccionamiento

Obrera Zona 5

Olímpica

Quinta Malverde

Ramón López Velarde

Revolución

Sagrado Corazón

San Carlos

San Felipe 2.ª Sección

San Juan de Dios

Unidad Habitacional Pablo Valdez

Unidad Modelo

Universitaria

Valentín Gómez Farías

Zona 4 – Tonalá

Adobera Chica

Agua Blanca

Agua Escondida

Alameda

Altos Tonalá

Arroyo de Enmedio

Balcones del Rosario

Ciudad Aztlán

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

El Doradito

El Moral

El Ocotillo

El Pedregal de Santa Martha

El Rosario

El Vado

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento San Miguel La Punta

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Hipódromo

Jauja

José Vasconcelos

La Artesana

La Gigantera

La Guadalupana

La Puerta

Las Huertas

Lomas del Camichín

Los Camichines II

Los Pocitos

Las Pilitas

Nueva Aurora Residencial

Paseo de la Cañada

Paseo Puente Viejo

Puertas del Rosario

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Rinconada de los Naranjos

Rinconada del Árbol

San Francisco de la Soledad

Santa Cruz de las Huertas

Santa Isabel

Santa Paula

Valle de los Leones

Zona 4 – Tlaquepaque

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero

Haciendas de San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas del Tapatío

López Mateos

Los Puestos

Los Santibáñez

Plan de las Flores

Plan de Oriente

Plan del Río

Residencial El Tapatío

Rinconada de los Encinos

San Juan

San Martín de las Flores de Abajo

San Martín de las Flores de Arriba

San Pedrito

Tateposco

Valle del Paraíso

Zona 7 – Guadalajara

Álamo Industrial

Arboledas

Centro Comercial La Placita

Centro Guadalajara

Echeverría

El Campamento y Las Casetas

El Deán

El Embarcadero

El Manantial

Ferrocarril

Ferrocarrilera

Higuerillas

La Aurora

La Duraznera

La Nogalera

Miravalle

Tlaquepaque

Valle del Álamo

Zona Industrial

La Zona 6 también tendrá suspensión programada durante el sábado y domingo. Sus colonias son las enlistadas en el apartado correspondiente al viernes 20 de noviembre.

¿Qué zonas tendrán cortes de agua el lunes 23 de noviembre?

Para el lunes 23 de noviembre, el calendario contempla suspensiones en las zonas 1, 2, 4 y 5.

En la información proporcionada para este periodo no se incluye el listado completo de colonias de la Zona 5, por lo que se recomienda consultar el portal oficial para confirmar si una colonia pertenece a ese sector.

¿Dónde consultar el calendario de tandeos del SIAPA?

Los días de suspensión corresponden al programa de rotación, pero las condiciones del suministro pueden variar entre colonias debido a la ubicación y a los tiempos que requiere la red para recuperar presión.

Para verificar la zona de abastecimiento y los días que corresponden a cada colonia, se puede consultar el sitio oficial: rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx

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