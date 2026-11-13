¿Gastar o invertir el aguinaldo de 2026? Esto podrías ganar si eliges los Cetes

Trabajadores pueden considerar invertir su aguinaldo de 2026. Fotos: Cuartoscuro

Como lo establece la Ley Federal del Trabajo, millones de trabajadores mexicanos reciben el aguinaldo, una prestación que llega al cierre del año y que suele utilizarse para pagar deudas, comprar regalos o cubrir los gastos de las fiestas decembrinas. Pero antes de gastarlo, también existe la opción de guardar una parte y hacer que genere dinero.

Una de las alternativas son los Cetes, una forma de prestarle dinero al Gobierno de México durante un periodo determinado a cambio de recibirlo de vuelta con intereses. Para invertir no necesitas tener miles de pesos: en la plataforma Cetesdirecto puedes comenzar desde 100 pesos y no pagas comisiones.

Pero ¿cuánto ganarías si inviertes tu aguinaldo y retiras el dinero antes de Navidad? La respuesta depende de cuánto deposites y del tiempo que lo dejes invertido.

¿Cuánto pagan los Cetes en noviembre de 2026?

Los Cetes ofrecen distintas tasas de interés según el tiempo que estés dispuesto a dejar tu dinero. En la subasta del 10 de noviembre de 2026, los rendimientos anuales fueron:

6.20% si dejas tu dinero 28 días.

si dejas tu dinero 28 días. 6.47% si lo inviertes durante 91 días.

si lo inviertes durante 91 días. 6.61% para un plazo de 182 días.

para un plazo de 182 días. 6.95% si eliges un año.

Esto no quiere decir que ganarás 6.20% en sólo 28 días. La tasa es anual y la ganancia se calcula de acuerdo con el tiempo que mantengas tu dinero invertido.

Si inviertes 5 mil, 10 mil o 25 mil pesos, ¿cuánto ganarías?

Para entenderlo mejor, supongamos que recibes tu aguinaldo a principios de diciembre y decides invertirlo con una tasa anual de 6.20%.

Si mantienes el dinero invertido durante 22 días, las ganancias aproximadas serían:

5 mil pesos: ganarías alrededor de 16 pesos.

ganarías alrededor de 16 pesos. 10 mil pesos: obtendrías cerca de 32 pesos.

obtendrías cerca de 32 pesos. 25 mil pesos: ganarías aproximadamente 81 pesos.

Si esperas menos tiempo, la ganancia también disminuye. Por ejemplo, con una inversión de 10 mil pesos, ganarías alrededor de 22 pesos en 15 días y menos de 2 pesos en un solo día.

Las cantidades son estimaciones después de considerar la retención provisional de ISR de 0.90% anual correspondiente a 2026. El resultado final puede variar.

La conclusión es sencilla: invertir el aguinaldo unos cuantos días antes de Navidad no te hará ganar mucho dinero. Para obtener un rendimiento mayor necesitas dejarlo invertido durante más tiempo.

¿Puedes sacar tu dinero de Cetes antes de Navidad?

Sí, pero debes tener en cuenta cómo funciona. Los Cetes se compran por plazos de 28, 91, 182 o 364 días. Si eliges el plazo de 28 días, por ejemplo, tu inversión termina hasta enero si la realizas en diciembre.

Cetesdirecto permite vender los títulos antes de que termine el plazo, sin cobrar una penalización. Sin embargo, el precio al que se venden depende de las condiciones del mercado y podrías recibir menos de lo que esperabas.

Si lo que buscas es tener tu dinero disponible para cualquier gasto, existe otra opción en la misma plataforma: BONDDIA. Es un fondo de inversión que permite retirar recursos en días hábiles bancarios, aunque sus ganancias también cambian y no están garantizadas.

¿Entonces conviene invertir el aguinaldo en Cetes?

Si necesitas el dinero para pagar regalos, cenas o compromisos de diciembre, invertirlo por unos cuantos días probablemente no sea la mejor opción: la ganancia será pequeña y podrías necesitar retirar el dinero antes de tiempo.

Pero si recibiste tu aguinaldo y no necesitas utilizar una parte de inmediato, puedes destinarla al ahorro. Dejarla en Cetes durante varios meses permite acumular más intereses que mantenerla invertida sólo unos días.

Una alternativa es dividir el aguinaldo: utilizar una parte para los gastos de fin de año y guardar otra para enfrentar la cuesta de enero, pagar deudas o comenzar un fondo de ahorro para 2027.

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