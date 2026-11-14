¿Qué organizaciones criminales son consideradas terroristas por EE. UU.? México tiene al menos ocho

Organizaciones criminales son consideradas terroristas por EE. UU. Foto: Getty

Estados Unidos amplió su estrategia contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe mediante la designación de cárteles y bandas criminales como organizaciones terroristas.

La lista incluye grupos de México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Brasil y Haití. De acuerdo con un recuento publicado por The Associated Press (AP), 22 organizaciones cuentan con la clasificación de Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Además, 24 organizaciones aparecen bajo la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), que permite imponer sanciones financieras a los grupos y personas señalados.

Las dos clasificaciones tienen alcances jurídicos distintos y no deben confundirse.

¿Cuáles son las organizaciones terroristas FTO designadas por Estados Unidos?

La categoría Foreign Terrorist Organization (FTO) es otorgada por el Departamento de Estado estadounidense. Entre sus consecuencias se encuentran restricciones migratorias, bloqueo de bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos y posibles procesos penales contra quienes proporcionen apoyo material a las organizaciones designadas.

La lista de 22 grupos criminales de América Latina y el Caribe se distribuye de la siguiente manera:

México

Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel del Golfo Cártel del Noreste (CDN) Cártel de Juárez La Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos Los Viagras

Centroamérica

Mara Salvatrucha (MS-13) Barrio 18 Los Lorenzana, de Guatemala

Colombia

Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Venezuela

Tren de Aragua Cártel de los Soles

Ecuador

Los Choneros Los Lobos Chone Killers Los Tiguerones

Brasil

Primeiro Comando da Capital (PCC) Comando Vermelho

Haití

Viv Ansanm Gran Grif

¿Qué organizaciones están clasificadas como SDGT?

La segunda categoría corresponde a Specially Designated Global Terrorist (SDGT), o Terrorista Global Especialmente Designado.

Esta clasificación permite al Departamento del Tesoro bloquear bienes e intereses financieros de las personas y organizaciones señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir determinadas transacciones con ellas.

El listado de 24 organizaciones incluye los mismos 22 grupos de la categoría FTO y agrega a dos organizaciones guatemaltecas: Los Huistas y Los Mendoza.

México

Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Cártel del Golfo Cártel del Noreste (CDN) Cártel de Juárez La Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos Los Viagras

Centroamérica

Mara Salvatrucha (MS-13) Barrio 18 Los Lorenzana, de Guatemala Los Huistas, de Guatemala Los Mendoza, de Guatemala

Colombia

Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)

Venezuela

Tren de Aragua Cártel de los Soles

Ecuador

Los Choneros Los Lobos Chone Killers Los Tiguerones

Brasil

Primeiro Comando da Capital (PCC) Comando Vermelho

Haití

Viv Ansanm Gran Grif

¿Cuál es la diferencia entre FTO y SDGT?

Aunque ambas clasificaciones forman parte de las herramientas estadounidenses contra organizaciones vinculadas con el terrorismo, sus consecuencias legales no son idénticas.

Clasificación Principales consecuencias FTO Restricciones migratorias, bloqueo de bienes y posibles procesos penales por proporcionar apoyo material. SDGT Congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones a las transacciones financieras.

Una organización puede recibir las dos designaciones, como ocurrió con Los Lorenzanas. En cambio, Los Huistas y Los Mendoza fueron incluidos como SDGT, sin que el anuncio de noviembre de 2026 los incorporara también a la lista FTO.

¿Por qué Estados Unidos designa como terroristas a los cárteles?

La estrategia comenzó a tomar forma en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de designación de determinados cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

En febrero de ese año, el Departamento de Estado anunció las primeras designaciones contra grupos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

Desde entonces, Washington ha incorporado organizaciones de distintos países de la región, con el argumento de que sus actividades de narcotráfico, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes y violencia representan una amenaza para su seguridad nacional.

La ampliación de estas medidas también ha generado cuestionamientos jurídicos y preocupaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos por las posibles implicaciones de las operaciones estadounidenses contra grupos criminales fuera de su territorio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.