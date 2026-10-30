IMPI y Profeco firman convenio para combatir la piratería y proteger a consumidores

IMPI y Profeco se unen. Foto: IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de las personas consumidoras y combatir la piratería en México, mediante acciones conjuntas contra la comercialización de productos falsificados, el uso indebido de marcas y la publicidad engañosa.

El Director General del #IMPI, @vidallerenas, y la @Profeco firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y sumar esfuerzos en favor de los derechos de las personas consumidoras y la defensa de los productos originales.



Esta… pic.twitter.com/nuKvNBmFd5 — IMPI (@IMPI_Mexico) October 30, 2026

El acuerdo fue suscrito por el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, y el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y aprovechar las capacidades de ambas instituciones en beneficio de la ciudadanía.

¿Qué acciones contempla el convenio entre IMPI y Profeco?

Como parte de esta colaboración, las dependencias trabajarán para prevenir prácticas comerciales que puedan afectar a quienes adquieren productos y servicios, particularmente aquellas relacionadas con la venta de mercancía falsificada y la utilización de marcas sin autorización.

También se contempla la difusión de información para que la población conozca sus derechos y pueda identificar posibles irregularidades al momento de realizar sus compras.

En ese sentido, la Profeco podrá compartir los contenidos proporcionados por el IMPI a través de la Revista del Consumidor y sus distintas plataformas de comunicación. Además, ambas instituciones impulsarán la elaboración periódica de materiales educativos dirigidos a la ciudadanía.

El convenio también establece mecanismos para intercambiar información cuando alguna de las dos dependencias detecte posibles incumplimientos que correspondan a las atribuciones de la otra. De esta manera, los datos podrán ser compartidos para que la autoridad competente dé seguimiento a los casos.

IMPI busca prevenir riesgos por productos falsificados

Durante la firma del acuerdo, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, destacó que esta alianza permitirá acercar información útil a la población para reconocer productos falsificados, prevenir riesgos durante las compras y comprender la importancia de proteger las marcas, las invenciones y la innovación.

La colaboración también busca fortalecer la protección de la propiedad industrial y generar herramientas informativas para que las personas consumidoras puedan tomar decisiones con mayor conocimiento sobre los productos que adquieren.

Con este convenio, la Secretaría de Economía y el IMPI plantean reforzar el trabajo coordinado con otras instituciones del Gobierno de México para combatir la piratería y atender prácticas comerciales que puedan afectar a los consumidores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.