IMPI y Profeco firman convenio para combatir la piratería y proteger a consumidores
La colaboración busca proteger la propiedad industrial e informar a los consumidores para que elijan mejor los productos que adquieren.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la protección de las personas consumidoras y combatir la piratería en México, mediante acciones conjuntas contra la comercialización de productos falsificados, el uso indebido de marcas y la publicidad engañosa.
El acuerdo fue suscrito por el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, y el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y aprovechar las capacidades de ambas instituciones en beneficio de la ciudadanía.
¿Qué acciones contempla el convenio entre IMPI y Profeco?
Como parte de esta colaboración, las dependencias trabajarán para prevenir prácticas comerciales que puedan afectar a quienes adquieren productos y servicios, particularmente aquellas relacionadas con la venta de mercancía falsificada y la utilización de marcas sin autorización.
También se contempla la difusión de información para que la población conozca sus derechos y pueda identificar posibles irregularidades al momento de realizar sus compras.
En ese sentido, la Profeco podrá compartir los contenidos proporcionados por el IMPI a través de la Revista del Consumidor y sus distintas plataformas de comunicación. Además, ambas instituciones impulsarán la elaboración periódica de materiales educativos dirigidos a la ciudadanía.
El convenio también establece mecanismos para intercambiar información cuando alguna de las dos dependencias detecte posibles incumplimientos que correspondan a las atribuciones de la otra. De esta manera, los datos podrán ser compartidos para que la autoridad competente dé seguimiento a los casos.
IMPI busca prevenir riesgos por productos falsificados
Durante la firma del acuerdo, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, destacó que esta alianza permitirá acercar información útil a la población para reconocer productos falsificados, prevenir riesgos durante las compras y comprender la importancia de proteger las marcas, las invenciones y la innovación.
La colaboración también busca fortalecer la protección de la propiedad industrial y generar herramientas informativas para que las personas consumidoras puedan tomar decisiones con mayor conocimiento sobre los productos que adquieren.
Con este convenio, la Secretaría de Economía y el IMPI plantean reforzar el trabajo coordinado con otras instituciones del Gobierno de México para combatir la piratería y atender prácticas comerciales que puedan afectar a los consumidores.
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