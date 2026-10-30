¿Sales de puente? Estos son los tramos carreteros con más reportes de robos a transportistas y los horarios de riesgo

Foto: Cuartoscuro

Si estás pensando aprovechar este puente para salir en auto, tal vez te convendría revisar los tramos carreteros donde se presentan más robos a transportistas y automovilistas, además te diremos cuáles son los horarios de mayor peligro.

De acuerdo con datos de la Guardia Nacional, citados por BBVA Research, las carreteras federales registran cada año un promedio de mil 121 denuncias por robo a vehículos. Entre los corredores donde se han identificado mayores reportes se encuentran:

Puebla–Córdoba

Autopista Matehuala–Monterrey

Ciudad de Morelia–Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán

México–Cuernavaca

Urracas–Matamoros–Reynosa

Querétaro–Irapuato

Carretera federal Toluca–México

En tanto que una investigación de El SEO, con base en reportes de Capufe señala entre los tramos carreteros más violentos los siguientes:

Acatzingo-Ciudad Mendoza (entre Puebla y Veracruz)

México-Puebla (entre CDMX y Puebla)

México-Cuernavaca (CDMX y Morelos)

Cuernavaca-Acapulco (Morelos y Guerrero)

Tepotzotlán-Polotitlán (Estado de México)

Municipios metropolitanos con mayores eventos delictivos para transporte de carga

No hay que olvidar que el reporte más reciente, a septiembre de 2026, de TResearch Internacional estima que cada 107 minutos se presenta una denuncia por robo a transportistas

Datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) muestran que estos municipios son los que tienen mayor porcentaje delictivo en la zona metropolitana

Municipios metropolitanos con mayor porcentaje crítico

Tecamac

Ecatepec

Cuautitlán Izcalli

Porcentaje alto

Zumpango

Temascalapa

Cuautitlán

Atlacomulco

Tlalnepantla de Baz

Municipios con porcentaje medio

Polotitlán

Soyaniquilpan

Entre las vialidades que cruzan por estos municipios se hallan los tramos de: México-Querétaro, México-Pachuca, México-Tuxpan, México-Puebla y Arco Norte, según la AMESIS.

¿A qué hora se reportan más incidentes en carretera?

Las llamadas de emergencia analizadas por la investigación presentaron sus mayores incrementos entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Los viernes y miércoles también aparecieron como los días con más incidentes reportados.

Esto no significa que el riesgo desaparezca durante el día ni que todas las carreteras tengan el mismo comportamiento.

Las cifras de la AMESIS señalan los siguientes horarios con mayor índice delictivo durante septiembre de 2026:

Mañana : 6:00 a 11:59 con 32%

: 6:00 a 11:59 con 32% Madrugada: 00:00 a 5:59 con 28%

00:00 a 5:59 con 28% Noche: 18:00 a 23:59 con 21%

18:00 a 23:59 con 21% Tarde: 12:00 a 17:59 con 19%

¿Cuántos robos a transportistas se han denunciado en México en 2026?

Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas en México, según un análisis de TResearch basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El acumulado representa una disminución de 21% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 4 mil 596 denuncias.

Tan solo en septiembre de 2026 hubo 414 denuncias por este delito.

Estas cifras corresponden a denuncias registradas y permiten dimensionar el comportamiento nacional del robo a transportistas, pero no identifican por sí mismas las carreteras con más casos.

Carreteras con más accidentes en México

De acuerdo con el anuario de 2025, el más reciente, este sería el saldo de las 489 carreteras que registraron percances, presentamos el número de accidentes y el número de colisiones con víctimas.

Carreteras con más accidentes

Tramo carretero Número de accidentes Colisiones con víctimas Coatzacoalcos- Villahermosa 335 57 Tejocotal – Tuxpan 222 49 Querétaro – San Luis Potosí 217 79 La Tinaja – Acayucan 212 34 Reforma Agraria – Puerto Juárez 202 48 Aguascalientes – Zacatecas 197 65 México – Querétaro 192 40 Zacatecas – Durango 187 67 Ent. Morelos – Saltillo 183 49 Tapanatepec – Talismán 173 25 Zapotlanejo-Lagos de Moreno (cuota) 170 32

Recomendaciones clave de la SICT para viajar seguro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió una serie de 7 recomendaciones para reducir riesgos en carretera, tómalas en cuenta ahora que te lances al camino.

Revisa tu vehículo antes de salir

Respeta los límites de velocidad

Usa siempre el cinturón de seguridad

Evita alcohol y drogas

No uses el celular al volante

Atiende los señalamientos viales

Usa correctamente los carriles

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