Jalisco recupera por orden judicial la planta potabilizadora de Toluquilla

Planta potabilizadora de Toluquilla vuelve al SIAPA Foto: Pexels

El Gobierno de Jalisco recuperó por orden judicial la planta potabilizadora número 4 de Toluquilla, ubicada en San Pedro Tlaquepaque. Con esta medida, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) asumirá el control de las instalaciones y prevé realizar inversiones para aumentar la cantidad de agua que puede potabilizar.

¿Por qué recuperaron la planta potabilizadora de Toluquilla?

El Gobierno de Jalisco presentó una denuncia por el presunto delito de fraude genérico, relacionada con irregularidades en la operación de la planta y los recursos destinados a la prestación del servicio.

Las autoridades señalaron que, desde 2012, se realizaron pagos cercanos a 700 millones de pesos por la prestación del servicio. También reportaron presuntos incumplimientos contractuales y cuestionamientos sobre las inversiones efectuadas en la infraestructura.

La recuperación de las instalaciones se realizó mediante un operativo encabezado por Carlos Arias Madrid, secretario general de Gobierno, e Ismael Jáuregui Castañeda, director del SIAPA.

Jalisco recupera el control de la Planta Potabilizadora Número 4 de Toluquilla.@AriasMadridCa, Secretario General de Gobierno, e Ismael Jáuregui, Director General del @siapagdl, informan sobre la recuperación de esta planta, que desde 2012 era operada por particulares y no… pic.twitter.com/o7VpzhvRpa — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 28, 2026

Después de seis años se recuperó la planta

“Hoy, después de un litigio de más de seis años, logramos que un juez la restituyera a favor del Estado para que sea el organismo operador del SIAPA el que opere esta planta y otorgue servicios y suministro de agua”, explicó Arias Madrid.

Las investigaciones sobre las posibles irregularidades continuarán ante las autoridades competentes. Los señalamientos deberán esclarecerse conforme al debido proceso.

¿Cuánta agua potabiliza la planta de Toluquilla?

Actualmente, la planta potabilizadora de Toluquilla procesa 200 litros de agua por segundo, aunque, según las autoridades estatales, su capacidad potencial alcanza los mil litros por segundo.

Esto significa que podría multiplicar por cinco su producción actual si se realizan las adecuaciones necesarias para aprovechar su capacidad.

El SIAPA comenzará a trabajar en las inversiones y acciones de infraestructura que permitan incrementar gradualmente el volumen de agua potabilizada. El objetivo es elevar la producción en las próximas semanas, aunque no se precisaron fechas ni metas intermedias.

¿Qué zonas podrían beneficiarse con la recuperación de la planta?

El Gobierno de Jalisco señaló que la recuperación de la infraestructura busca fortalecer el abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), principalmente en la zona sur de la ciudad.

Con el control de la planta, el SIAPA podrá asumir directamente su operación y planear las inversiones destinadas a aumentar su capacidad de potabilización.

Sin embargo, el incremento de la producción dependerá de las adecuaciones técnicas y de infraestructura que se realicen. Por ahora, las autoridades no detallaron qué colonias recibirán primero los beneficios ni cuándo se reflejará un cambio en el suministro doméstico.

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