Confunden a Michel Owono con Jesús Owono y recibe amenazas por muerte de Jesús de Miguel: “No tengo ninguna relación con lo sucedido”

Compartió un comunicado para mostrar los mensajes. Foto: Shutterstock/Ilustrativa

Michel Owono, futbolista del FC Can Vidalet en la Tercera Federación de España, denunció que ha recibido amenazas de muerte tras ser confundido con Jesús Owono, portero del FC Andorra involucrado en el choque y fallecimiento con Jesús de Miguel,

A través de su cuenta de Instagram, compartió un comunicado en el que explica que no tiene relación con lo sucedido, además de que lamentó el hecho y expresó sus condolencias para el delantero del Tenerife.

“Además, quiero dejar claro que no soy Jesús Owono y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, destacó el futbolista este martes.

¡MICHEL OWONO DENUNCIA AMENAZAS Y RACISMO! 🚫⚽



El futbolista informó que ha recibido insultos y mensajes de odio al ser confundido por su apellido con Jesús Owono, portero del FC Andorra involucrado en el choque con Jesús de Miguel.

En su comunicado, Michel aclaró que no tiene… pic.twitter.com/wExXjkdV1o — Claro Sports (@ClaroSports) November 3, 2026

En la publicación también compartió un video en el que mostró algunas de los mensajes que ha recibido por distintos usuarios quienes lo llaman asesino y hasta han hecho insultos racistas.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo”, mencionó ante la situación.

Finalmente, agradeció el apoyo que también ha recibido a raíz de esta situación y pidió por un mundo con más respeto y más humanidad.

“El futbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida”, resaltó.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Jesús de Miguel?

El Club Deportivo Tenerife anunció el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras recibir un rodillazo al pecho por parte del arquero rival, Jesús Owono, durante el partido contra el FC Andorra.

Según lo informado por el club español, el delantero falleció este martes en punto de las 8:00 horas (hora local). A las 2;55 de la mañana, el Tenerife había actualizado que el estado de salud del futbolista había “empeorado neurológicamente”, lo que derivó en su fallecimiento.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

¿Qué le pasó al jugador de Tenerife?

Jesús de Miguel ingresó de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por un fuerte golpe en la compensación del juego de este lunes, según la agencia Europa Press.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del tiempo agregado, cuando el delantero recibió un rodillazo de Jesús Owono, portero visitante, quien fue expulsado con la tarjeta roja directa al minuto 97.

Jesús de Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones en el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias médicas presentes en el estadio.

El jugador ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en donde se encontraba “estable, dentro de la gravedad”, según anunció el club español en un comunicado este lunes.

🖤 The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this… pic.twitter.com/bUKSuEQYx7 — UEFA (@UEFA) November 3, 2026

Policía investiga la muerte de Jesús de Miguel Alameda

La Policía Nacional de España abrió diligencias para que se investiguen las circunstancias que derivaron en el impacto entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono, para determinar si existe alguna responsabilidad penal por parte del portero.

Sin embargo, la apertura de una investigación no significa que Owono sea responsable de algún delito, pues las autoridades deberán establecer si la acción forma parte de los riesgos propios del futbol o si existió una conducta que pudiera constituir un homicidio imprudente.

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