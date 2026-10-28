Resguardan a tres adolescentes en central camionera de Tlaquepaque; una sería presunta reclutadora

Resguardan a adolescentes reclutadas en Tlaquepaque. Foto: Omar Hernández.

Tres adolescentes originarias de San Juan de los Lagos, Jalisco, fueron resguardadas por fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, tras detectarse que fueron trasladadas bajo engaños laborales para un presunto reclutamiento criminal.

Tres adolescentes fueron resguardadas por autoridades en central camionera de Tlaquepaque

Las autoridades informaron que las menores de 15, 16 y 17 años de edad fueron localizadas desorientadas en la calle Carlos Salgado, al cruce con Las Torres, donde, según los oficiales, las tres adolescentes, se encontraban extraviadas y desconocían su ubicación.

Según el reporte oficial, las afectadas denunciaron que un sujeto las contactó en su municipio y las trasladó en un vehículo rojo con la promesa de integrarlas a un trabajo en un taller de sombreros con un sueldo de mil 200 pesos semanales; sin embargo, al llegar a la zona metropolitana las dejó abandonadas en el lugar.

Una de ellas era presuntamente reclutadora

Durante la intervención policial, una de las adolescentes, identificada como Paulina “N”, de 15 años, señaló que presuntamente trabajaba como captadora y que le darían un pago de 2 mil pesos por cada mujer que lograra reunir.

Tras las declaraciones, quedó a disposición del Ministerio Público especializado en Trata de Personas para definir su situación jurídica.

Las otras menores fueron trasladadas a la Cruz Verde Marcos Montero para recibir atención médica y, posteriormente, quedaron bajo la protección de personal de Trabajo Social del Centro de Atención de Niñas y Niños de San Pedro Tlaquepaque.

Alertan modus operandi para reclutar

Por su parte, el comandante de la Policía Municipal de Tlaquepaque, Martín Escobar alertó a las familias sobre el modus operandi de la delincuencia organizada para captar a menores de edad y jóvenes en las inmediaciones de la central de autobuses.

“Sí, pues más que nada que estén al pendiente ya como lo hemos venido diciendo, cuidar mucho el tema de las redes sociales con los menores para evitar alguna oferta falsa que no termine bien“, informó Martín Escobar, comandante de la Policía Municipal de Tlaquepaque

Ante este hecho, las autoridades de seguridad intensificaron los patrullajes en el sitio y no descartan la detección de más casos de intentos de reclutamiento forzado.

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