Cierran filas por agua limpia en Jalisco

Con el objetivo de cerrar filas por el agua limpia en la entidad el Gobierno de Jalisco y el Consejo Consultivo del Agua, convocaron a más de 80 especialistas y representantes de distintos sectores al Diálogo por el Agua en Jalisco.

En la mesa se logró establecer una agenda de trabajo que dé seguimiento a la propuesta integral, para garantizar agua limpia y un mejor servicio para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

También se estableció la instalación de una mesa técnica en sesión permanente para dar seguimiento a las propuestas y atender las necesidades que surjan en la ciudad.

Pablo Lemus Navarro, gobernador del Estado, destacó la importancia que tiene el Consejo Consultivo del Agua, sus integrantes y la participación de los asistentes en este Diálogo por el Agua en Jalisco, ya que se abre una oportunidad histórica para que la sociedad, y el gobierno, definan proyectos y acciones rumbo a la solidez hídrica de la entidad.

El mandatario estatal reconoció la actual problemática para el abasto y la calidad del agua en la ciudad; sin embargo, destacó que se asumió el reto.

“No tengo por qué estar culpando para atrás. Yo quiero ver el presente, pero sobre todo, quiero ver el futuro (…) Asumo mi responsabilidad. Es el momento histórico que me tocó vivir y así lo asumo. Voy a tomar las riendas, como lo he hecho desde el primer día de mi administración, en solucionar el problema de la calidad del agua”, afirmó el mandatario estatal

En la reunión estuvo presente el Gobierno Federal, a través de Gustavo Ernesto Figueroa, director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quien comentó que la dependencia cuenta con esquema que puede ser empleado como fuente alternativa de abasto, una estrategia que funcionó en una crisis hídrica suscitada hace años en la Ciudad de México.

“Hace dos años, hicimos el esfuerzo de estructurar el Acuerdo Nacional por el Agua, por instrucción de la presidenta (Claudia Sheinbaum), en donde una parte era de la industria nacional para poner agua para el servicio en las comunidades, parte del agua que no utilizan; y también, hace tres años, en la ciudad de México, en una crisis hídrica, hubo también un ejercicio de poner pozos (…) Ya tenemos algún esquema de convenio, un listado de empresas que tienen excedentes de agua”, detalló Figueroa Cuevas.

“Entonces podemos hacer un buen ejercicio, hay que negociar con ellos y hacer que pongan a disposición el agua. Es la base para poner los tinacos, las pipas y las purificadoras que se necesitan”, agregó.

Reunión de Diálogo por el Agua en Jalisco. Foto: Gobierno de Jalisco

Se trabaja en soluciones a corto plazo: Pablo Lemus

El gobernador del Estado, Pablo Lemus, destacó que se trabaja en las soluciones a corto plazo para que llegue agua de mejor calidad a cada casa. Recordó que se decidió dejar de emplear agua proveniente de la Presa de Las Pintas, ya que el embalse fue afectado con descargas clandestinas, acciones que se investigan para detectar a los responsables, así como establecer sanciones y medidas de reparación.

Lemus Navarro indicó que se avanza en la modernización de la Planta Potabilizadora No. 1, en Miravalle, y en la construcción del bypass y el sistema de bombeo que conducirá agua de Chapala sin pasar por Las Pintas, acciones que entrará en operación entre marzo y abril de 2027.

No obstante, el mandatario jalisciense también instó a la paciencia y respaldo de todas y todos para efectuar un uso más eficiente del agua.

“Necesito que la ciudadanía entienda la magnitud del problema que tenemos, pero sobre todo, que sepa que desde hace muchos meses estamos trabajando en la solución del mismo. Necesitamos tiempo, la paciencia de la ciudadanía, sé que es muy difícil soportar sobre todo cuando se tiene una mala calidad del agua, pero que sepa la ciudadanía que desde hace meses, empezamos a trabajar en ella. Y que los resultados se van a ver paulatinamente, no sólo a través de los años, sino a través de las semanas, y de los meses, a corto, mediano, y visión de largo plazo”, subrayó Lemus Navarro.

Rodrigo Navarro Guerrero, presidente del Consejo Consultivo del Agua, entregó un documento a las y los participantes en este encuentro, en el que a través de 500 hojas, se ponen de manifiesto acciones, propuestas y alternativas para mejorar el tema de abasto, calidad y accesibilidad del agua en el estado.

“Es un documento vivo, es un documento que ponemos a su disposición para que pueda ser mejorado. No creemos en el Consejo Consultivo que tenemos la verdad, al contrario, simplemente es un punto de inicio donde nos ponemos a disposición del Gobierno y de la sociedad (…), para poder tener esta visión de largo plazo que necesitamos”, indicó Navarro Guerrero.

Antonio Lancaster-Jones, presidente de Industriales Jalisco, afirmó que las y los industriales del estado tienen la disposición de apoyar en las soluciones, no solo con propuestas o ideas, sino con esquemas de reúso de aguas que ya han comenzado a posicionarse, como es la Línea Morada.

“(Quiero) reconocer el gran trabajo que están haciendo y, de verdad, desde la industria agradecemos que tomen el toro por los cuernos y también ponerle la disposición para hacer la parte que nos corresponda”, dijo Lancaster-Jones.

Livier de Regil, Profesora-Investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), manifestó el compromiso que tienen el Gobierno de Jalisco, Municipios y organismos operadores de servicios de agua, como SIAPA, para garantizar el abasto de líquido de buena calidad para las y los jaliscienses.

Agregó que la ciudadanía debe asumir su responsabilidad al realizar un uso más eficiente del agua, a través de cambios en sus costumbres de consumo.

“(A los hogares), vemos relevante también hacerlos parte de esto, porque también son parte del problema, no nada más para que demanden y que sea sólo del Gobierno, de las instituciones, porque sinceramente no va a haber, o al menos así lo percibo, infraestructura que alcance, tecnologías que alcancen, si la gente no pone también de su parte, no habrá agua que alcance”, destacó la académica.

César de Anda, presidente del Consejo Consultivo para Innovación Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCYDES), reconoció que el encuentro de este día es un ejercicio con altura de miras, visión participativa y un acto que abona al tema hídrico de Jalisco.

“Señor gobernador, yo quisiera felicitarlo por la iniciativa de esta reunión que me parece trascendental. Es una verdadera reunión de estado (…). El problema del agua es grande, es grave, es añejo y es de todos, y por lo tanto, tenemos que entrarle todos a resolver esto”, resaltó De Anda Molina.

Las obras que se mencionaron durante la reunión tienen relevancia para la solución de problemáticas, como es la Modernización de PP1 en Miravalle, con una inversión estatal estimada de 7 mil 500 millones de pesos, en tres etapas de ejecución, así como la construcción de un bypass y sistema de bombeo en La Calera, a fin de conducir el agua que proviene del Lago de Chapala evitando su paso por Las Pintas.

A esto se suma la propuesta del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, un proyecto para reemplazar el sistema antiguo, sacarle menos agua al Lago y mejorar la calidad del agua, con una construcción estimada de dos años y una propuesta de un esquema financiero denominado CMRO —Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación—.

El Gobierno de Jalisco enfatizó que estas acciones no representan incremento en las tarifas del agua, su privatización ni contratación de deuda pública.

Para saber más:

En el Diálogo por el Agua, se dieron cita más de 80 titulares y representantes de las siguientes dependencias del Gobierno del Estado, Municipios, actores sociales, fracciones políticas, academia, técnicos especialistas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, liderazgos sindicales, asociaciones civiles.

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