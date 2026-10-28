Confirman fechas para último pago de pensiones y programas Bienestar de 2026

Pagos de programas sociales. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar confirmó el calendario de pagos de las pensiones y programas del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. La dispersión comenzará el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre-diciembre

Tal como ya es costumbre el pago se realizarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El calendario queda de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre: letra A

Miércoles 4 de noviembre: letra B

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre: letra C

Lunes 9 de noviembre: letras D, E, F

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: letra G

Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J, K

Viernes 13 de noviembre: letra L

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: letra M

Jueves 19 de noviembre: letras N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre: letras P, Q

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: letra R

Miércoles 25 de noviembre: letra S

Jueves 26 de noviembre: letras T, U, V

Viernes 27 de noviembre: letras W, X, Y, Z

🔴 CALENDARIO DE PAGO

En la #MañaneraDelPueblo, la secretaria @Letamaya informó que del 3 al 27 de noviembre se realizará el depósito del bimestre noviembre – diciembre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar. pic.twitter.com/jTIrxXCLQW — Bienestar (@bienestarmx) October 26, 2026

En el caso de Sembrando Vida, el depósito se realizará el miércoles 11 de noviembre. Además, el lunes 16 de noviembre no habrá pagos debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Qué apoyos recibirán el pago y de cuánto será?

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que los depósitos corresponden a las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, además de los programas para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Los montos señalados para los apoyos son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

3 mil 300 pesos bimestrales. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

mil 650 pesos bimestrales. Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos mensuales.

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