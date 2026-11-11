Sube a 21 la cifra de detenidos en el restaurante Sabea de Guadalajara, incluido el “R2”

Restaurante Sabea, en Guadalajara. Foto: Uno TV

El número de personas detenidas durante el operativo federal realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, se actualizó a 21, de las cuales 20 permanecen en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco y una más, Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, se encuentra hospitalizada en calidad de detenido.

¿Qué investiga la FGR tras el operativo en Sabea?

La FGR investiga a las 20 personas que permanecen en sus instalaciones principalmente por portación de armas y delitos contra la salud. Según fuentes federales, el Ministerio Público solicitó ampliar de 48 a 96 horas el plazo constitucional de retención.

La ley permite esa ampliación cuando se investigan delitos de delincuencia organizada, es decir, cuando tres o más personas se organizan para cometer delitos de manera permanente o reiterada. El plazo adicional permite a la autoridad realizar diligencias y determinar la posible participación de cada persona antes de presentarla ante un juez de control. El traslado a los juzgados federales no se concretó el martes.

El “R2” sigue hospitalizado bajo vigilancia federal

El martes también estaba previsto el traslado de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, aparentemente a la Ciudad de México (CDMX). El traslado se suspendió debido a su estado de salud.

Álvarez Ayala permanece internado en el Hospital Civil de Guadalajara, bajo vigilancia de fuerzas federales, principalmente de la Marina.

¿Qué pasó en la fiesta privada del restaurante Sabea?

La celebración comenzó cerca de las 17:00 horas del sábado 7 de noviembre y terminó alrededor de las 15:00 horas del domingo, cuando se realizó el operativo federal en el restaurante, ubicado en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara.

De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, Sabea cerró al público desde el inicio para atender exclusivamente a los invitados del “R2”. La fiesta duró unas 22 horas, por lo que se relevó a algunos meseros y se pidieron más botellas de bebidas alcohólicas.

El restaurante abrió el 9 de octubre de 2026 y llevaba poco más de un mes en operación. Su concepto combinaba cocina mediterránea con una sala para fumar shisha, una pipa de agua que se utiliza para fumar tabaco de sabores.

Entre los detenidos hay cinco empleados de Sabea y cinco integrantes de Los Arras

Entre las 21 personas detenidas hay cinco trabajadores del restaurante: un gerente, un barman, un capitán de meseros y dos meseros. Uno de ellos es Ángel Jaciel. Un amigo suyo, también mesero, pidió reservar su identidad y consideró injusto que los empleados siguieran detenidos. Afirmó que desconocían para quién trabajaban durante la fiesta y acusó al Gobierno federal de buscar aumentar la cifra de detenciones.

También fueron detenidos cuatro músicos y un integrante del equipo de Los Arras. De acuerdo con la información recabada, llegaron cuando la fiesta ya había comenzado para amenizar la reunión. Venían de otro evento social y dejaron parte de su equipo de sonido en la camioneta en la que se trasladaban.

Jesús Rodríguez Muñoz , de 27 años, acordeonista

, de 27 años, acordeonista Diego Armando Escalante Limon , de 23 años, baterista

, de 23 años, baterista José Miguel Gutiérrez Zhurpe , de 21 años, bajista

, de 21 años, bajista José Antonio Viscarra Mireless , alias “Arrayán”, de 36 años, tubista

, alias “Arrayán”, de 36 años, tubista Luis Alberto Camacho Estévez, de 27 años, integrante del equipo del grupo

¿De dónde son las personas detenidas?

De las 20 personas detenidas que permanecen en la FGR, 13 son originarias del Área Metropolitana de Guadalajara: 11 de Guadalajara, una de Tlaquepaque y otra de Zapopan.

Las siete restantes proceden de distintos lugares: dos de Michoacán, una de Mazatlán, Sinaloa; una de Oaxaca de Juárez; una de Veracruz; una de California, Estados Unidos, y otra de Buenos Aires, Argentina.

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