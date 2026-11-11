Gatito en adopción. Foto: Shutterstock

México ocupa el primer lugar en América Latina en perros y gatos abandonados, con una estimación de 500 mil animales dejados en las calles cada año, informó Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La especialista también advirtió que en el país existen aproximadamente 18 millones de perros en condiciones de descuido, una situación que afecta tanto a los animales como a la salud pública y que requiere mayor atención de las autoridades y la sociedad.

¿Cuántos perros y gatos son abandonados en México?

De acuerdo con las cifras presentadas por la académica de la UNAM, cada año alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados en México, lo que coloca al país en el primer lugar de América Latina en esta problemática.

Además, se estima que 18 millones de perros viven en condiciones de poco cuidado, sin recibir la atención necesaria para garantizar su bienestar.

Durante el Cuarto Seminario Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano, San Vicente Parada explicó que el abandono animal también tiene consecuencias para las comunidades.

Entre los principales problemas relacionados con esta situación se encuentran:

Enfermedades: aumento del riesgo de rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis

aumento del riesgo de rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis Parásitos: propagación de pulgas y garrapatas

propagación de pulgas y garrapatas Agresiones: posibles ataques a personas, especialmente niños y adultos mayores, por hambre, estrés o defensa del territorio

posibles ataques a personas, especialmente niños y adultos mayores, por hambre, estrés o defensa del territorio Contaminación: acumulación de heces y orina en calles y parques, que deteriora los espacios públicos

Perrito abandonado. Foto: Shutterstock

La académica señaló que, aunque existen iniciativas dedicadas al rescate de animales, su manutención, las campañas de esterilización y el control sanitario requieren importantes recursos económicos.

¿Por qué la UNAM pide dejar de tratar a los animales como objetos?

En su conferencia Abandono animal: una responsabilidad de todos, organizada por la UNAM, San Vicente Parada explicó que los animales deben ser reconocidos como seres sintientes, capaces de experimentar sufrimiento y sufrir daños.

La especialista sostuvo que uno de los principales problemas es que muchas personas compran animales de compañía y desarrollan una sensación de propiedad sobre ellos.

Esto puede provocar que algunos dueños consideren que pueden deshacerse de sus mascotas cuando ya no las desean, como si fueran objetos desechables.

La académica advirtió que esta práctica los “cosifica”, es decir, los trata como cosas en lugar de reconocerlos como seres vivos que necesitan cuidados y protección.

Por ello, destacó la importancia de reconocer su dignidad y promover políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida.

¿Qué dice la ley sobre los derechos de los animales en México?

La profesora de la UNAM recordó que existen avances legales para proteger a los animales, particularmente en la Ciudad de México.

El artículo 13, apartado B, de la Constitución de la Ciudad de México establece que las personas tienen el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales.

Además, explicó que el Código Civil capitalino incorporó cambios en 2024 relacionados con los animales de compañía.

Entre ellos destacan las disposiciones sobre su consideración en los procesos de divorcio y el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de consideración moral.

¿Qué se necesita para combatir el abandono de perros y gatos?

San Vicente Parada destacó que enfrentar el abandono de perros y gatos requiere esfuerzos conjuntos entre autoridades, organizaciones de rescate y sociedad.

Las campañas de esterilización, el cuidado sanitario y la atención de animales abandonados necesitan presupuestos públicos y donativos privados.

La académica insistió en que reconocer la dignidad de los animales y evitar tratarlos como objetos es fundamental para avanzar hacia una mayor protección y garantizarles condiciones de vida adecuadas.