Nadia Beller: de sobrevivir a tres disparos a encontrar refugio en México

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Sobrevivió a tres impactos de bala cuando tenía apenas cuatro semanas de embarazo. Casi tres meses después, la abogada boliviana Nadia Beller salió de su país rumbo a México, donde recibió asilo diplomático tras denunciar hostigamiento de las autoridades y señalar a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, como presunto responsable del ataque armado en su contra.

La salida de Beller, de 33 años, ocurrió durante la madrugada de este miércoles, luego de que el Gobierno boliviano autorizara el salvoconducto solicitado por México para permitir su traslado, informó la Cancillería de Bolivia.

El caso de la abogada tomó relevancia el pasado 17 de agosto, cuando recibió tres impactos de bala en la ciudad de Santa Cruz, al este del país. Desde el hospital, señaló a su entonces pareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo, como presunto responsable de planear la agresión para evitar que revelara supuestos actos de corrupción dentro del Gobierno.

Beller denunció coincidencias en mensajes del supuesto sicario

Antes de abandonar Bolivia, Beller compartió nuevos señalamientos sobre el ataque. Aseguró que encontró coincidencias entre la forma de escribir de Cerimedo y los mensajes que recibió de una persona que presuntamente la condujo hasta los sicarios que le dispararon.

Entre las similitudes mencionó el uso de expresiones como “osea”, puntos adicionales y palabras como “nena”. Por ello, solicitó una pericia lingüística y de estilo para analizar las conversaciones y esclarecer quién estuvo detrás de los mensajes.

¿Por qué Nadia Beller salió de Bolivia?

Casi tres meses después del ataque, Beller encontró protección fuera de su país. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz confirmó que recibió una comunicación de México sobre la concesión de asilo diplomático a la abogada, quien se había refugiado en la sede diplomática mexicana en La Paz tras denunciar presunto hostigamiento por parte de las autoridades.

La Cancillería boliviana informó que decidió “otorgar el salvoconducto solicitado” y acompañó la salida de Beller del territorio nacional

Mientras tanto, Fernando Cerimedo permanece detenido en una prisión boliviana, a la espera de un juicio por intento de feminicidio. Además, enfrenta otras investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

A finales de octubre, Beller declaró que las investigaciones contra su expareja se habían estancado después del arresto y posterior reemplazo del entonces fiscal general Roger Mariaca, detenido por una acusación relacionada con presunta protección al narcotráfico.

Por su parte, el Gobierno de Rodrigo Paz adelantó que no presentaría objeciones a la salida de Beller, debido a que no existen procesos judiciales abiertos en su contra en Bolivia.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

El consultor político argentino es mencionado en investigaciones periodísticas por dirigir presuntamente una estructura regional de desinformación electoral.

Cerimedo participó en campañas políticas de dirigentes de derecha en América Latina, entre ellos Rodrigo Paz en Bolivia, Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Nasry Asfura en Honduras.

Ahora, mientras el proceso judicial contra Cerimedo continúa en Bolivia, Nadia Beller deja su país y comienza una nueva etapa en México, bajo la protección del asilo diplomático.

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