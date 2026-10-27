Clausuran tres pozos clandestinos que vendían agua en Tlaquepaque

Pipas entraban y salían de los predios. Foto: Omar Hernández

En medio de la crisis de agua que enfrentan habitantes de Jalisco, autoridades de San Pedro Tlaquepaque clausuraron dos sitios más donde se extraía y comercializaba agua sin acreditar los permisos correspondientes. Con estas intervenciones, suman tres inmuebles clausurados en el municipio por esta actividad.

Las inspecciones comenzaron tras reportes vecinales sobre el constante ingreso y salida de pipas cargadas de agua. Lenin Torres, secretario de Gobernanza y Territorio municipal, informó que el primer operativo se realizó el 24 de octubre, en un inmueble de la calle Mojonera, en la colonia Las Juntas; los otros dos puntos fueron intervenidos este martes en la colonia Guadalupana.

Detectan extracción y venta de agua sin permisos en Tlaquepaque

En el primer inmueble, ubicado en la calle Mojonera, las autoridades encontraron un pozo o noria de la que se extraía agua para su comercialización mediante pipas.

“Al no mostrar ningún documento que acredite la legal comercialización de ese líquido, se procedió a la clausura”, explicó Lenin Torres.

Este martes, el personal municipal inspeccionó otros dos sitios en la colonia Guadalupana. El primero se localizó en la calle Flor de Azahar, donde detectaron una noria de extracción y vehículos de transporte que cargaban agua sin la documentación ni los permisos requeridos.

El segundo inmueble se encontraba sobre la calle Francisco I. Madero, a unos 150 metros del primer punto. Ahí se identificó una tubería exterior conectada a una estructura subterránea que abastecía directamente a las pipas.

Tlaquepaque advierte que se desconoce la calidad del agua

Torres señaló que los sitios operaban a la vista del público y que las pipas entraban y salían cargadas de agua. También explicó que los pozos destinados a comercializar el líquido deben cumplir requisitos, entre ellos análisis de laboratorio que permitan conocer su calidad y determinar para qué usos es apta.

“Puesto que no sabemos de dónde venga esa agua”, indicó el funcionario al explicar la importancia de verificar su procedencia y las condiciones del líquido.

Las inspecciones forman parte de las acciones municipales para detectar la extracción irregular de agua, en el contexto de los reportes sobre agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Mantienen operativos contra la extracción irregular de agua

El secretario de Gobernanza y Territorio indicó que las autoridades continuarán atendiendo reportes y revisando los sitios donde se extrae y comercializa agua.

Cuando los responsables no acreditan la procedencia legal del líquido ni los permisos correspondientes, explicó, el municipio coloca sellos de clausura y levanta un acta administrativa.

Los propietarios pueden acudir ante la autoridad municipal para presentar la documentación y ejercer su derecho a defenderse. El procedimiento administrativo de los tres inmuebles quedó a cargo del área jurídica del municipio.

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