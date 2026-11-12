Violencia y disturbios marcan la jornada de huelga general en España
La primera huelga general en 14 años en España estuvo marcada por disturbios y dejó 18 detenidos en Barcelona.
La jornada de huelga en España se tornó violenta en medio de una crisis económica y de vivienda en el país. Enfrentamientos entre manifestantes y la policía se registraron en Madrid y Barcelona en el marco del llamado 11N.
Incendios, ataques y más: así fue la jornada violenta en España por el 11N
La primera huelga general en 14 años en España se convirtió en un escenario violento entre autoridades y manifestantes, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el socialista Pedro Sánchez buscará su reelección.
A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes de como elementos de seguridad agreden a varias personas.
En otro punto, la policía sometió y agredió a un manifestante en medio de intentos del resto de españoles que buscaban terminar el abuso.
Con toletes, elementos de la policía se lanzaron contra los manifestantes. Algunos de ellos cayeron al piso en medio de los golpes.
La tensión se mantenía en España cuando grupos de encapuchados lanzaron cohetones haciendo retroceder a la policía mientras los manifestantes ganaban terreno frente a las autoridades.
En las calles comenzaron a reportarse incendios en contenedores de basura y algunas entradas de negocios.
Según reportes, en medio de la tensión se registraron detonaciones
Sobre la Gran Vía en Madrid, España, autoridades habrían encapsulado a los manifestantes, según las imágenes.
La respuesta de las autoridades habría sido con balas de goma y gases lacrimógenos. Incluso, según imágenes,de manera muy directa.
Las condiciones de lluvia no impidieron que miles salieran no solo en la capital española si no es otras ciudades.
Detenidos tras la huelga general
La huelga, que comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y provocó alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, dejo 18 personas arrestadas en Barcelona, de acuerdo con la AFP.
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