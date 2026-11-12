Violencia y disturbios marcan la jornada de huelga general en España

Violencia durante huelga general de España. Foto: AFP

La jornada de huelga en España se tornó violenta en medio de una crisis económica y de vivienda en el país. Enfrentamientos entre manifestantes y la policía se registraron en Madrid y Barcelona en el marco del llamado 11N.

Incendios, ataques y más: así fue la jornada violenta en España por el 11N

La primera huelga general en 14 años en España se convirtió en un escenario violento entre autoridades y manifestantes, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el socialista Pedro Sánchez buscará su reelección.

A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes de como elementos de seguridad agreden a varias personas.

Esto ha ocurrido en el Corte Inglés de Castellón.

Cómo disfrutan agrediendo con ensañamiento a los trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga. ¡Vergüenza de policía!#Piquetes #11N pic.twitter.com/K5enzJDxar — Juan Miguel Garrido (@JuanmiGG_News) November 11, 2026

En otro punto, la policía sometió y agredió a un manifestante en medio de intentos del resto de españoles que buscaban terminar el abuso.

Más imágenes de la represión policial de fascistas uniformados contra trabajadores ejerciendo su derecho a huelga. En este caso desde Granada. ¡Qué necesaria es una purga dentro de la @policia! Cuanto más tarde sea, más lo lamentaremos.#Piquetes #11N pic.twitter.com/F4nGMXvtnk — Juan Miguel Garrido (@JuanmiGG_News) November 11, 2026

Con toletes, elementos de la policía se lanzaron contra los manifestantes. Algunos de ellos cayeron al piso en medio de los golpes.

Esto es Madrid, es casualidad pero en Barcelona estan cargando tambien a la MISMA HORA?

Se han puesto de acuerdo o

S e tienen que ir a cenar la Policia NAZI-onal.#HuelgaGeneral pic.twitter.com/TFe2NVNx2H — Leela (@Leela_one_eye) November 11, 2026

La tensión se mantenía en España cuando grupos de encapuchados lanzaron cohetones haciendo retroceder a la policía mientras los manifestantes ganaban terreno frente a las autoridades.

Això és ara mateix a Gran Via/ Rambla Catalunya a Barcelona



La policia retrocedint… Comença l’espectacle! 😤😤😤 pic.twitter.com/NmQojsyOAB — Carme Saurina (@SaurinaCarme) November 11, 2026

En las calles comenzaron a reportarse incendios en contenedores de basura y algunas entradas de negocios.

📢 #11N | El centre de Barcelona viu una autèntica batalla campal entre grups violents cremant contenidors i llançant pedres contra els Mossos. Hi ha 18 detinguts | #ElVespre #La2Cat



👉 MINUT A MINUT: https://t.co/9jq0EmraEl



📲 https://t.co/QUbYIlQFfJ pic.twitter.com/yaKKYTxiDw — RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 11, 2026

Situación en Barcelona: pic.twitter.com/gWGWAeD0An — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 11, 2026

Según reportes, en medio de la tensión se registraron detonaciones

Empiezan las detonaciones en la plaza de España de Madrid. Desde fuera parece un conflicto artificial: la marcha fluía sin problemas y pacífica hasta que la policía ha impedido el paso al final previsto y lógico de plaza de España #HuelgaGeneral11N pic.twitter.com/DxFiw260cK — Luis Alcázar 🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@luisalcazarluis) November 11, 2026

Sobre la Gran Vía en Madrid, España, autoridades habrían encapsulado a los manifestantes, según las imágenes.

La respuesta de las autoridades habría sido con balas de goma y gases lacrimógenos. Incluso, según imágenes,de manera muy directa.

El momento en el que la policia antidisturbios gaseó en la cara a un sintecho esta noche en la Gran Vía de Madrid, durante las protestas por la huelga general.



Realmente estos matones con placa se esfuerzan en demostrar que son la subespecie mercenaria más odiosa que existe. pic.twitter.com/OP2dLRlGTU — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) November 11, 2026

Las condiciones de lluvia no impidieron que miles salieran no solo en la capital española si no es otras ciudades.

Un amigo me pasa este video de la manifestación del #11N #HuelgaGeneral en Salamanca.

Hacía mucho (mucho!) que no se veía la Gran Vía así. Y con la que está cayendo en Salamanca! No sabéis lo especial que es esto. Gracias!!! pic.twitter.com/iTjFAhQCRv — Rafa Mateos (@RafaMateos) November 11, 2026

Detenidos tras la huelga general

La huelga, que comenzó por la mañana con cortes de carreteras en distintos puntos del país y provocó alteraciones en el transporte público y cancelaciones de vuelos, dejo 18 personas arrestadas en Barcelona, de acuerdo con la AFP.

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