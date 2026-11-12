Noticias de hoy 11 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 11 de noviembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Cae el “Beto Leyva”

Fue detenido en Tijuana José Alberto ‘N’, alias ‘Beto Leyva’, integrante de una facción del Cártel de Sinaloa y acusado de coordinar el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Incapacidades falsas

El IMSS alertó por la venta de incapacidades falsas en redes sociales y advirtió que usar estos documentos puede costarte el empleo.

Vuelca pipa de gas

Una pipa con más de 8 mil litros de gas volcó sobre la México-Pachuca, a la altura de Santa Clara, en Ecatepec; no se reportaron fugas ni lesionados de gravedad.

Huelga en España

España vivió una huelga general contra la crisis de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, con protestas, cierres y afectaciones al transporte.

El Papa reúne a 3 millones

Más de 3 millones de personas asistieron a la última misa del Papa León XIV en Argentina antes de ir a Perú; fue la más multitudinaria de su pontificado.

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