Viene megapuente de 4 días para alumnos de educación básica: ve fechas de la SEP

Megapuente de 4 días en noviembre de 2026. Foto: IA | ChatGPT

Los alumnos de educación básica tendrán un megapuente de cuatro días en noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El descanso comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el lunes 16, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases durante ese periodo.

Este fin de semana largo se debe a dos fechas marcadas en el calendario escolar 2026-2027 de la SEP: el registro de calificaciones y la suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Qué días será el megapuente de noviembre de la SEP?

El descanso escolar será del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de cuatro días consecutivos sin clases.

Así se distribuirán los días del megapuente:

Viernes 13 de noviembre: registro de calificaciones. Los docentes realizan actividades administrativas, mientras los alumnos no asisten a clases.

mientras los alumnos no asisten a clases. Sábado 14 de noviembre: descanso habitual.

Domingo 15 de noviembre: descanso habitual.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

De esta manera, los estudiantes regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre de 2026.

¿Por qué no habrá clases el viernes 13 de noviembre?

El calendario escolar de la SEP establece que el viernes 13 de noviembre está destinado al registro de calificaciones.

Durante esta jornada, los profesores capturan y registran los resultados académicos de sus estudiantes en el sistema oficial.

Por esta razón, los alumnos de educación básica no deberán presentarse a sus planteles.

En tanto, el lunes 16 de noviembre está marcado como suspensión de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.

¿Habrá otro puente escolar en noviembre de 2026?

Sí. Además del megapuente de cuatro días, los estudiantes tendrán un segundo fin de semana largo del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

El viernes 27 se llevará a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los alumnos no tendrán clases, aunque los docentes sí realizarán actividades.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de diciembre de la SEP?

Después de los descansos de noviembre, el siguiente periodo vacacional será el de invierno.

Según el calendario escolar 2026-2027, las vacaciones de diciembre comenzarán el lunes 21 de diciembre y terminarán el miércoles 6 de enero de 2027.

Los estudiantes deberán regresar a clases el jueves 7 de enero de 2027.