Mundial Femenil 2031: FIFA avala candidatura de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica

México va por el Mundial Femenil 2031. Foto: Shutterstock

La candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 superó la evaluación técnica del organismo internacional y avanzó a la última etapa del proceso de selección.

Este miércoles 11 de noviembre, la FIFA publicó el informe de evaluación de las propuestas para organizar las ediciones de 2031 y 2035.

El proyecto de los cuatro países de Concacaf obtuvo una calificación general de 4.4 sobre 5, con lo que cumplió los requisitos mínimos de organización establecidos por el organismo.

.@FIFAcom publicó el informe de evaluación de candidatura conjunta de 🇲🇽, 🇺🇸, 🇯🇲 y 🇨🇷 para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031™️.



La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario FIFA, el 23 de noviembre. — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 11, 2026

Aunque el resultado representa un avance para México y sus socios, todavía no significa que la sede esté oficialmente adjudicada.

La decisión final se tomará el próximo 23 de noviembre, durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, en el que las 211 federaciones miembro votarán para elegir a los anfitriones de las dos próximas ediciones del Mundial Femenil.

FIFA otorga calificación de 4.4 a la candidatura de México para el Mundial Femenil 2031

El proceso de evaluación incluyó visitas de inspección a los países candidatos y un análisis de diferentes aspectos relacionados con la organización del torneo.

Entre los criterios considerados estuvieron la infraestructura deportiva, los servicios, las condiciones comerciales, la sostenibilidad y los derechos humanos.

En su informe, la FIFA confirmó que la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica superó los requisitos mínimos de organización, por lo que podrá presentarse ante las instancias encargadas de elegir a los países anfitriones.

La propuesta de Concacaf es la única que compite por organizar la edición de 2031, después de que las cuatro federaciones presentaran su expediente conjunto.

Por otra parte, para la Copa Mundial Femenina de 2035, la FIFA también evaluó una candidatura integrada por Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, que obtuvo una calificación de 4.3 sobre 5.

¡MÉXICO SIGUE EN LA CARRERA POR EL MUNDIAL FEMENIL 2031! 🇲🇽⚽



La FIFA publicó los informes de evaluación de las candidaturas y determinó que dos cumplen los requisitos mínimos para organizar las próximas Copas del Mundo Femeniles. La propuesta para 2031 es conjunta entre Estados… pic.twitter.com/k4KOjyy7wV — Claro Sports (@ClaroSports) November 11, 2026

¿Cuándo se anunciará la sede del Mundial Femenil 2031?

La decisión se conocerá el lunes 23 de noviembre de 2026, durante el Congreso extraordinario de la FIFA, que se realizará por videoconferencia.

En esa reunión, las asociaciones miembro del organismo internacional votarán para determinar los países que recibirán las ediciones de 2031 y 2035 de la Copa Mundial Femenina.

En caso de recibir el respaldo de las federaciones, México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica se convertirán en los primeros cuatro países en organizar conjuntamente un Mundial Femenil.

¿Qué ciudades de México proponen para el Mundial Femenil 2031?

La candidatura conjunta contempla 20 ciudades y 20 estadios distribuidos entre los cuatro países. México propone cuatro ciudades para recibir encuentros de la competencia:

Ciudad de México: Estadio Banorte

Estadio Banorte Guadalajara: Estadio Akron

Estadio Akron Monterrey: Estadio BBVA

Estadio BBVA Torreón: TSM Corona

De acuerdo con el expediente presentado ante la FIFA, las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen posibilidades de recibir encuentros hasta la final, mientras que Torreón está contemplada para partidos que podrían llegar hasta los cuartos de final.

Sin embargo, esta distribución corresponde a la propuesta de candidatura y no representa una asignación definitiva de encuentros.

Estados Unidos aporta 14 ciudades al proyecto, mientras que Costa Rica propone San José y Jamaica incluye a Kingston. En estos dos últimos países, los estadios considerados recibirían encuentros de la fase de grupos.

¿Cómo será el Mundial Femenil 2031?

La edición de 2031 tendrá un cambio importante en su formato, pues será la primera Copa Mundial Femenina que contará con 48 selecciones participantes, en lugar de las 32 que compitieron en las ediciones anteriores.

El nuevo formato contempla 12 grupos de cuatro equipos, con una primera fase en la que cada selección disputará tres encuentros.

Después de la fase de grupos comenzará una ronda eliminatoria de 32 equipos, que continuará con los dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y la final.

La ampliación también incrementará el número de partidos de 64 a 104 y extenderá la duración del campeonato una semana más.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.