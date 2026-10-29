Christine Lagarde renuncia a la presidencia del Banco Central Europeo; ¿qué cambia con su salida anticipada?

La francesa dejará su cargo en febrero del 2027. Foto: AFP.

Christine Lagarde renunció como presidenta del Banco Central Europeo (BCE). Dirigió la institución durante la crisis económica provocada por la pandemia del Covid–19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Lagarde dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venza su mandato previsto para finales de octubre, anunció el organismo.

En un comunicado, informó de su decisión al Consejo de Gobernadores de dicha institución, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien agradeció en X el “profundo sentido del deber y de las responsabilidades” de la dirigente francesa.

Anunció que empezará “sin demora” el proceso de sucesión, “con miras a una decisión oportuna del Consejo Europeo”.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.



It has been a source of great pride to serve this institution.



I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

El Consejo Europeo deberá reunir a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea para nombrar al sucesor, conforme a los tratados comunitarios.

Christine Lagarde dejará de ser presidenta del Banco Central Europeo el 7 de febrero del 2027; es decir, casi nueve meses antes de vencer su mandato a finales de octubre.

Los principales candidatos para reemplazar a Christine Lagarde como presidenta del Banco Central de Europa serían Klass Knot, exdirector del Banco Central de los Países Bajos, así como Pablo Hernández de Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales.

Al dejar su cargo en febrero, Christine Lagarde permite al presidente de Francia, Emmanuel Macron, participar en la nueva designación antes de las elecciones de abril del 2027.

El paso de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo

La exministra de Finanzas francesa asumió la dirección del Banco Central en noviembre de 2019, tras dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al frente del Banco Central enfrentó varias crisis, desde la pandemia del Covid-19 hasta el incremento de los precios de la energía que inició con la guerra entre Ucrania y Rusia, en 2022.

Christine Lagarde declaró que renuncia como presidenta del Banco Central Europeo para “tener libertad de palabra, libertad de expresión y libertad para involucrarme en temas que no corresponden a la política monetaria”.

“Creo que mi voz y mis acciones pueden ser útiles para defender principios que aprecio”, agregó, en un contexto donde la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen, lleva la ventaja para la presidencia de Francia.

“Siento que debo decir estas cosas y no puedo hacerlo desde mi cargo actual”.

Aunque se desconoce cuál será su siguiente paso, figura entre las personas que podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.

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