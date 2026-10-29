Vance no cede: vuelve a tomar fuerza y amenaza con lluvias intensas a estos estados
Vance se intensificó nuevamente a tormenta tropical en el océano Pacífico y amenaza con lluvias intensas de hasta 150 milímetros en el centro y sur de Sinaloa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronosticó precipitaciones muy fuertes en zonas de:
- Baja California Sur
- Durango
- Nayarit
Además, se esperan rachas de viento y oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico.
A las 9:00 horas de este jueves 29 de octubre, el centro de Vance se ubicaba a 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.
El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el norte a 13 kilómetros por hora.
¿Qué estados tendrán lluvias intensas por Vance?
De acuerdo con el pronóstico del SMN para las próximas 24 horas, estas son las zonas donde se esperan precipitaciones:
- Sinaloa: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur.
- Baja California Sur: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur.
- Durango: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste.
- Nayarit: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte.
En Sinaloa, el pronóstico contempla hasta 150 milímetros de lluvia, equivalentes a 150 litros de agua por metro cuadrado.
Vance también provocará vientos fuertes y oleaje elevado
La circulación de la tormenta tropical reforzará las condiciones de viento y oleaje en las costas del Pacífico mexicano.
- El SMN pronosticó vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Sinaloa y Nayarit. Para las costas de Baja California Sur se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
En cuanto al oleaje, se prevén alturas de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, mientras que en la costa de Jalisco podrían alcanzar de 1 a 2 metros.
¿Qué riesgos representan las lluvias de Vance?
Las precipitaciones podrían ocasionar:
- Deslaves
- Aumento en los niveles de ríos y arroyos
- Desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados.
Ante estas condiciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias intensas?
Ante el pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, las autoridades de Protección Civil recomiendan tomar precauciones para reducir riesgos de inundaciones y deslaves.
Estas son algunas de las medidas preventivas difundidas por el CENAPRED y la Coordinación Nacional de Protección Civil:
- No cruces ríos, arroyos ni calles inundadas, a pie o en vehículo, porque la corriente puede arrastrar personas y automóviles.
- Evita atravesar zonas bajas o puentes cubiertos por el agua. Si conduces, reduce la velocidad y extrema precauciones en carreteras, caminos rurales y zonas de sierra.
- Mantente alejado de cables y postes eléctricos en zonas inundadas.
- Si vives cerca de una ladera, barranca o arroyo, permanece alerta ante grietas en el terreno, hundimientos, inclinación de árboles o cambios repentinos en el nivel del agua.
- Si estás en la costa, toma precauciones por el oleaje elevado y atiende las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil.
- Prepara documentos importantes y una mochila de emergencia, e identifica rutas de evacuación y refugios temporales.
- Sigue los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua y Protección Civil de tu localidad.
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