Vance no cede: vuelve a tomar fuerza y amenaza con lluvias intensas a estos estados

Vance avanza por el Pacífico. Foto: Cuartoscuro

Vance se intensificó nuevamente a tormenta tropical en el océano Pacífico y amenaza con lluvias intensas de hasta 150 milímetros en el centro y sur de Sinaloa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronosticó precipitaciones muy fuertes en zonas de:

Baja California Sur

Durango

Nayarit

Además, se esperan rachas de viento y oleaje de hasta 3 metros en costas del Pacífico.

⚠️ #Vance se intensificó nuevamente a tormenta tropical ⚠️



👉 A las 03h, Vance se intensificó a tormenta tropical

👉 A las 06 su centro se localizó a 300 km al suroeste de Mazatlán, #Sinaloa, y a 310 km al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco.⁰👉 Vientos máximos… pic.twitter.com/CKf2FqUNUu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 29, 2026

A las 9:00 horas de este jueves 29 de octubre, el centro de Vance se ubicaba a 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el norte a 13 kilómetros por hora.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por Vance?

De acuerdo con el pronóstico del SMN para las próximas 24 horas, estas son las zonas donde se esperan precipitaciones:

Sinaloa : lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur.

: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur. Baja California Sur : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur.

: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur. Durango : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste.

: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el oeste. Nayarit: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte.

En Sinaloa, el pronóstico contempla hasta 150 milímetros de lluvia, equivalentes a 150 litros de agua por metro cuadrado.

Vance también provocará vientos fuertes y oleaje elevado

La circulación de la tormenta tropical reforzará las condiciones de viento y oleaje en las costas del Pacífico mexicano.

El SMN pronosticó vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Sinaloa y Nayarit. Para las costas de Baja California Sur se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, mientras que en la costa de Jalisco podrían alcanzar de 1 a 2 metros.

¿Qué riesgos representan las lluvias de Vance?

Las precipitaciones podrían ocasionar:

Deslaves

Aumento en los niveles de ríos y arroyos

Desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados.

Ante estas condiciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias intensas?

Ante el pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, las autoridades de Protección Civil recomiendan tomar precauciones para reducir riesgos de inundaciones y deslaves.

Estas son algunas de las medidas preventivas difundidas por el CENAPRED y la Coordinación Nacional de Protección Civil:

No cruces ríos, arroyos ni calles inundadas, a pie o en vehículo, porque la corriente puede arrastrar personas y automóviles.

Evita atravesar zonas bajas o puentes cubiertos por el agua. Si conduces, reduce la velocidad y extrema precauciones en carreteras, caminos rurales y zonas de sierra.

Mantente alejado de cables y postes eléctricos en zonas inundadas.

Si vives cerca de una ladera, barranca o arroyo, permanece alerta ante grietas en el terreno, hundimientos, inclinación de árboles o cambios repentinos en el nivel del agua.

Si estás en la costa, toma precauciones por el oleaje elevado y atiende las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil.

Prepara documentos importantes y una mochila de emergencia, e identifica rutas de evacuación y refugios temporales.

Sigue los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua y Protección Civil de tu localidad.

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