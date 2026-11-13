Asesinato de Eduardo Valdovinos en Lázaro Cárdenas: al menos dos hombres participaron

Fotos: Cuartoscuro/César Cabrera

Al menos dos personas participaron en el asesinato de Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante a coordinador municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, ocurrido el pasado miércoles.

Los hombres se trasladaban en motocicleta

La Fiscalía General de Michoacán informó que los dos hombres se trasladaban en una motocicleta. Sus identidades se mantienen en reserva.

“Sí sabemos que las personas que participaron al menos eran dos y se trasladaban en una motocicleta y estamos en el seguimiento de lo que son las investigaciones”, declaró Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal.

Fiscalía investiga la actividad empresarial y política de Valdovinos

Vega Rodríguez explicó que la investigación abarca tanto la actividad empresarial de Eduardo Valdovinos como su participación política. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado más detalles sobre esas líneas de investigación.

A pregunta expresa de que si Eduardo Valdovinos sufría presiones del crimen organizado derivado de que operaba una empresa de paquetería, el encargado del despacho respondió que era muy precipitado asegurar este hecho.

Valdovinos Padilla, quien el próximo 6 de diciembre cumpliría 30 años, había logrado captar la simpatía de la gente por ser un perfil nuevo, recordaron sus amigos.

El cuerpo del empresario, será sepultado este viernes en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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