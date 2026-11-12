Tepalcatepec suspende clases y labores tras ataque armado donde murió un agente

Suspenden clases por ataque armado en Tepalcatepec. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades del Ayuntamiento de Tepalcatepec, Michoacán, dieron a conocer que este jueves 12 de noviembre de 2026 se suspenden las clases en las escuelas de toda la localidad, así como labores oficiales, luego de que se reportara un ataque armado en contra de la policía de la comunidad.

Suspenden clases en Tepalcatepec tras ataque armado

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, autoridades de Tepalcatepec informaron que, por cuestiones de seguridad, se tomó la decisión de suspender las labores en todas las áreas del Ayuntamiento.

En su anuncio, también indicaron que por esta razón se suspenderán las clases en todas las escuelas de la localidad michoacana este jueves 12 de noviembre.

“Por cuestiones de seguridad, se suspenden las labores en todas las áreas del Ayuntamiento de Tepalcatepec. Así como se le pide a la comunidad estudiantil suspender labores por el día de mañana jueves“, se lee en su comunicado oficial.

Finalmente, pidieron a la población de Tepalcatepec mantenerse en sus casas y estar al pendiente de las páginas oficiales del Ayuntamiento.

“Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante”, finalizaron.

Ataque armado contra policía de Tepalcatepec

De acuerdo con medios locales, durante la noche de este miércoles 11 de noviembre de 2026 se registró un ataque armado en contra de las instalaciones de la Policía Municipal de Tepalcatepec.

Según los reportes, un grupo de hombres armados llegó al punto de vigilancia de El Toril y dispararon contra estas instalaciones, dejando como saldo al menos un agente muerto y dos heridos.

Tras estos hechos, autoridades de Seguridad del estado de Michoacán arribaron a la localidad para comenzar las investigaciones correspondientes y aclarar lo ocurrido, así como para dar con los presuntos responsables.

En redes sociales igual se han compartido fotos y videos de automóviles incendiados y bloqueos en algunas partes de Tepalcatepec.

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