Las elecciones anticipadas que definirán el futuro de España. Foto: Reuters/AFP

España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas, en una jornada marcada por una elevada participación y la posibilidad de un cambio político después de más de ocho años de gobierno del socialista Pedro Sánchez.

A las 18:00 horas, tiempo local, el 68.1% de los electores residentes en España había acudido a las urnas, de acuerdo con datos preliminares del Ministerio del Interior. La cifra supera ampliamente el 53.1% registrado a la misma hora durante las elecciones de julio de 2023.

Los comicios están marcados por la polarización política y la expectativa de que el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, obtenga la mayor cantidad de votos. Sin embargo, para formar gobierno podría necesitar el respaldo de Vox, partido liderado por Santiago Abascal.

La elección también tiene repercusiones para Europa, debido a que Sánchez se ha convertido en una de las voces más visibles de la izquierda en el continente, mientras que un eventual acuerdo entre el PP y Vox abriría la puerta a la entrada de la derecha radical al Gobierno nacional.

¿Qué está en juego en las elecciones de España?

Los comicios definirán la composición de las nuevas Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado. En el Congreso se renuevan 350 escaños, mientras que también se eligen 209 senadores por votación directa.

Para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso se necesitan 176 diputados. Si ningún partido o bloque consigue esa cantidad, comenzarán las negociaciones para intentar formar un gobierno.

Las encuestas previas situaban al Partido Popular como primera fuerza, pero apuntaban a que necesitaría el apoyo de Vox para alcanzar la mayoría parlamentaria.

El resultado también será determinante para Pedro Sánchez, quien busca continuar al frente del Ejecutivo, y para Feijóo, que aspira a llegar a la presidencia del Gobierno después de no conseguirlo en 2023.

Participación supera el 68% en las elecciones de España

La movilización de los electores destacó durante la jornada. Según los datos preliminares difundidos por el Ministerio del Interior, a las 18:00 horas había participado el 68.1% de los votantes residentes en España.

El dato representa un incremento de 15 puntos porcentuales frente al nivel registrado a la misma hora en los comicios de 2023. Se trata de una participación récord para ese momento de la jornada, aunque todavía falta conocer el porcentaje definitivo.

Después de votar en Madrid, Pedro Sánchez llamó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas y sostuvo que la movilización enviaría un mensaje sobre la orientación del próximo Ejecutivo.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo pidió a los españoles que votaran “con memoria”, mientras que Santiago Abascal llamó también a una participación masiva.

Las mesas electorales tienen previsto cerrar a las 20:00 horas, tiempo peninsular, y posteriormente comenzará el conteo de votos.

Vivienda, migración y corrupción marcan la campaña

La campaña electoral estuvo atravesada por distintos problemas sociales y políticos. Entre ellos destaca la crisis de acceso a la vivienda, que ha generado inconformidad por el incremento de los precios y las dificultades para encontrar alquileres asequibles.

También tuvieron peso las investigaciones judiciales relacionadas con antiguos colaboradores y familiares de Sánchez, así como los cuestionamientos a la gestión gubernamental tras accidentes ferroviarios.

La migración fue otro de los temas centrales. Vox ha vinculado la llegada de personas extranjeras con problemas de seguridad, vivienda y presión sobre los servicios públicos, y plantea políticas más restrictivas, incluido un programa de “remigración”.

En contraste, el Gobierno de Sánchez ha defendido la contribución de la población migrante a la economía española y ha impulsado un proceso extraordinario de regularización.

¿Qué papel podría tener Vox en el próximo Gobierno?

Una de las principales interrogantes de estas elecciones es si Vox podría formar parte del Gobierno nacional mediante un acuerdo con el Partido Popular.

El partido de Abascal ha ganado presencia política y ya gobierna junto al PP en distintas administraciones regionales. Una alianza a nivel nacional representaría un cambio importante en la política española, al abrir la posibilidad de que la derecha radical llegue al Ejecutivo por primera vez desde el final de la dictadura franquista.

El escenario dependerá de la distribución de escaños y de las negociaciones posteriores a la jornada electoral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.