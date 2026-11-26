Canje de armas en Tingüindín hasta el 1 de diciembre

Como parte del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, el Gobierno de México llevó al municipio de Tingüindín el Tianguis del Bienestar y el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con el objetivo de acercar apoyos y servicios a la población.

La inauguración estuvo encabezada por la subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta municipal, Glenda Mendoza.

Tianguis del Bienestar beneficia a más de mil familias en Tingüindín

Durante el evento, realizado en la cancha de basquetbol de San Ángel, Rocío Bárcena reiteró el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la presencia del Gobierno federal en las comunidades.

“En el Gobierno de México trabajamos día a día para que todas y todos vivamos en paz. Queremos dejarlo muy claro: Michoacán no está solo”, afirmó durante la jornada en la que se brindaron apoyos a más de mil familias.

Explicó que, a través del Tianguis del Bienestar, se entregan de manera gratuita artículos nuevos que fueron confiscados en las aduanas y permanecían almacenados.

Canje de armas en Tingüindín estará disponible hasta el 1 de diciembre

La subsecretaria también anunció el inicio del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, con el que la población puede entregar armas de manera voluntaria y anónima a cambio de dinero y sin consecuencias legales.

Las armas entregadas son destruidas en el lugar por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En estos módulos también se pueden cambiar juguetes bélicos por otros que fomenten el juego sin violencia, con el objetivo de promover una cultura de paz desde la infancia.

“Un arma destruida es una vida más que protegemos en nuestras familias”, expresó Bárcena.

Los módulos de canje estarán disponibles en la plaza principal de la comunidad hasta el próximo 1 de diciembre.

Buscan acercar apoyos a las comunidades de Michoacán

Rocío Bárcena explicó que estas acciones forman parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Por su parte, la alcaldesa Glenda Mendoza agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por llevar estos apoyos al municipio y destacó la importancia de atender a las comunidades más alejadas.

Beatriz Olivares, responsable nacional del programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio”, destacó la participación de los jóvenes en las actividades del Tianguis del Bienestar.

En estas jornadas participan distintas dependencias del Gobierno federal, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.