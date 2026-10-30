Secretaria del Bienestar de Uruapan fue detenida por encubrir información sobre homicidio de Manzo

Secretaria del Bienestar de Uruapan encubrió información. Foto: FGE Michoacán.

La exsecretaria del Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, fue detenida por dificultar o impedir el trabajo de las autoridades durante las investigaciones pro el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Exsecretaria del Bienestar de Uruapan fue citada tres veces

El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez, recordó que en al menos tres ocasiones fue citada a comparecer la exfuncionaria municipal.

“Ella fue solicitada tres veces, incluso se aplicó una multa para que viniera a comparecer ante esta Fiscalía General, por lo cual podría presumirse que está encubriendo alguna situación, por eso es que se obtiene la orden de aprehensión por encubrimiento”, señaló Vega Rodríguez.

Sin ahondar en detalles, reveló que se investiga sus vínculos con otros personajes involucrados de manera directa o indirecta con el crimen, como su hijo Alejandro Flores Vargas, exescolta del edil, y sus sobrinos Cristian Martín y Alexis Jesús Medina García, el “Brilloso”, este último señalado de participar en la logística del crimen.

Ya tuvo audiencia inicial

A más de 24 horas de su captura en el municipio de Uruapan, Vega Rodríguez indicó que ya se celebró la audiencia inicial en contra de Rosa Alejandra, donde su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 72 horas.

Aún con esta captura, la institución continúa agotando las líneas de investigación trazadas, entre ellas, la identificación de otros números telefónicos agregados en el grupo de mensajería desde donde se planeó y dio seguimiento al asesinato de Manzo Rodríguez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.