Tigre de Bengala, mono araña y loros: así fue el operativo contra delitos en Michoacán

Aseguran tigre y otros animales exóticos. Foto: FGE Michoacán.

Las autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que durante un operativo interinstitucional lograron rescatar a cuatro animales exóticos en cateos en los municipios de Peribán y Los Reyes, entre ellos un tigre de Bengala y un mono araña que ya quedaron a resguardo para su atención médica veterinaria.

Rescatan a 4 animales exóticos en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán informó que durante un operativo interinstitucional coordinado con los tres niveles de gobierno, lograron rescatar a cuatro animales exóticos en condiciones de maltrato, así como el aseguramiento de armas y la detención de una persona.

Indicaron que la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en conjunto con la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aseguraron a estos ejemplares en cateos de inmuebles de la región:

Tigre de Bengala

Mono araña

Dos loros de nuca amarilla

¿Cómo rescataron a los animales exóticos?

El tigre de Bengala, que presentaba baja condición corporal, falta de higiene en su entorno y niveles severos de estrés, fue localizado en un predio sobre la carretera Carapan–Playa Azul, en el municipio de Peribán.

Mientras que el mono araña fue asegurado en una finca de la calle Francisco Villa de este mismo municipio, el cual presentaba cuadros de obesidad derivados del espacio reducido en el que se encontraba.

Y también en este lugar se encontró a dos loros nuca amarilla, así como un arma larga que igualmente fue asegurada.

Las autoridades michoacanas destacaron que además, durante una intervención en un inmueble de la calle Primero de Mayo, detuvieron a un hombre identificado como Antonio de Jesús “N”, quien tenía un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Quedaron bajo el cuidado de la Profepa

Por último, la Fiscalía de Michoacán indicó que los animales rescatados quedaron bajo la tutela y valoración especializada de la Profepa para garantizar su rehabilitación yresguardo en instalaciones del zoológico de Morelia.

Mientras que el detenido, el armamento incautado y los inmuebles asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes y definir la situación legal de las personas involucradas conforme a derecho.

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