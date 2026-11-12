Detienen en Los Ángeles a exfuncionario del CECOP de Sonora por presunto peculado

Juan Alan Araujo, exfuncionario del CECOP, es detenido Foto: FGE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de Juan Alan Araujo Ahumada, exauxiliar administrativo y exsubdirector de Contabilidad del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

Juan Alan “N” presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas

La captura ocurrió el martes 10 de noviembre en Los Ángeles, California, Estados Unidos, mediante la colaboración entre autoridades sonorenses y estadounidenses. El exfuncionario también contaba con una ficha roja de búsqueda internacional.

Entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, Juan Alan “N” presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas por 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentan la causa penal por peculado.

Exfuncionario del CECOP tenía dos órdenes de aprehensión

La segunda orden de aprehensión corresponde a una investigación por enriquecimiento ilícito, en la que también figura su esposa, Andrea Fernanda “N”.

La mujer ya fue detenida, vinculada a proceso y permanece recluida en Sonora, según la información de la Fiscalía estatal.

El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, explicó que las labores de inteligencia, gabinete y campo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) permitieron establecer que el exfuncionario posiblemente se encontraba oculto con familiares en la región de Los Ángeles.

La información fue compartida con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), cuya colaboración permitió localizarlo.

Detienen en Los Ángeles al exfuncionario de CECOP Sonora, Juan Alán "N", investigado por peculado y enriquecimiento ilícito de 185 MDP. La captura del 10 de noviembre fue realizada por la AMIC y el HSI; se gestiona su traslado a México. pic.twitter.com/tV8P2ZNUXJ — DK 1250 (@dk1250) November 11, 2026

Juan Alan Araujo permanece bajo custodia en Estados Unidos

Tras su detención, el exfuncionario quedó bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y sujeto a los procedimientos legales de ese país.

La FGJES informó que realiza las gestiones necesarias para lograr su entrega a México y presentarlo ante el juez que lo requiere en Sonora. Hasta el momento, no existe una fecha definida para su traslado.

El delito deberá determinarse mediante el proceso judicial

Salas Chávez señaló que las investigaciones por presuntos delitos que afectan el patrimonio público continuarán, incluso cuando las personas señaladas se encuentren fuera del territorio nacional.

La responsabilidad de Juan Alan Araujo Ahumada deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente, por lo que se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

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