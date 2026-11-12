Sube a ocho la cifra de muertos por derrumbe de edificio en Nueva York; hay 19 heridos y difunden nuevas imágenes

El número de víctimas mortales por el colapso de un edificio en Nueva York aumentó a ocho, mientras que 19 personas resultaron heridas, informaron este jueves los bomberos de la ciudad. Las labores de búsqueda y rescate continuaban un día después del derrumbe.

El inmueble colapsó alrededor de las 16:00 horas locales (21:00 GMT) del miércoles, en el barrio de Flatbush, Brooklyn, junto a una obra de construcción. Tras recibir reportes de personas atrapadas entre los restos de la edificación, el Departamento de Bomberos de Nueva York desplegó equipos de emergencia en la zona.

En un primer balance, las autoridades reportaron dos personas muertas y 17 heridas, cuatro de ellas en estado crítico. Sin embargo, la cifra de fallecidos aumentó a ocho y el número de lesionados a 19 durante las labores de rescate.

FDNY firefighters briefly pause search and rescue ops as a pair of excavators remove large chunks of debris from the collapsed building in Brooklyn pic.twitter.com/huPNIvYlbk — Steven Bognar (@Bogs4NY) November 12, 2026

Testigos relatan momentos del derrumbe en Nueva York

Algunos habitantes de la zona describieron los momentos de angustia que vivieron cuando el edificio se vino abajo.

Un testigo identificado únicamente como Anthony contó que escuchó gritos y un estruendo parecido al de una bomba justo cuando ocurrió el derrumbe.

Por su parte, Melissa Orna relató que todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo.

El inmueble se encontraba junto a una obra de construcción. De acuerdo con Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, al momento del colapso había trabajadores realizando excavaciones en el terreno contiguo.

Los promotores de dicha construcción contaban con autorización para levantar un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para ampliarlo a nueve niveles.

Bomberos buscan posibles víctimas entre los escombros

Alrededor de 250 bomberos y rescatistas participaron en el operativo para localizar a posibles víctimas. Algunas personas fueron rescatadas de entre los escombros, incluido un menor que fue trasladado en camilla.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció el trabajo de los servicios de emergencia durante las labores de rescate, en medio de las dificultades que representaban los escombros precarios y los espacios peligrosos debajo de la superficie.

De acuerdo con el último reporte de los bomberos, cuatro de los heridos permanecían en estado crítico.

Firefighter removed on stretcher from Brooklyn Building Collapse, as crews tirelessly work overnight in rescue and recovery operation.



Eight people have died and at least 17 have been injured, including three firefighters and seven children, after a three-story building… https://t.co/lucwGARkcd pic.twitter.com/yqJv0TZHFl — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 12, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.