Tiroteo en Washington D. C. deja cinco heridos; policía acordona zona cercana a la Casa Blanca
La policía mantiene acordonada una zona de Logan Circle, donde cinco personas recibieron disparos durante la madrugada de este jueves.
Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este jueves 12 de noviembre en Washington D. C., Estados Unidos, en una zona ubicada aproximadamente a 1.6 kilómetros de la Casa Blanca.
El incidente ocurrió en el vecindario de Logan Circle, donde elementos de la Policía Metropolitana y agentes federales desplegaron un operativo de seguridad para atender la emergencia.
Las autoridades solicitaron a la población evitar las inmediaciones de las calles 15 y P, mientras los agentes mantienen acordonada el área y desarrollan las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las cinco personas heridas, así como las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.
¿Dónde ocurrió el tiroteo en Washington D. C.?
El tiroteo se registró en Logan Circle, un vecindario de Washington D. C. ubicado aproximadamente a una milla, equivalente a 1.6 kilómetros, al norte de la Casa Blanca.
La policía pidió evitar la cuadra 1500 de la calle 15, donde se encuentran diversos establecimientos comerciales, edificios residenciales y espacios de reunión.
Entre los inmuebles cercanos al lugar se encuentran:
- El gimnasio VIDA Fitness
- La iglesia episcopal St. Luke
- Diversos edificios residenciales
- Un supermercado Whole Foods, ubicado a pocos pasos
La presencia de elementos de seguridad provocó restricciones de acceso en el área mientras las autoridades atendían el reporte.
¿Qué se sabe de las cinco personas heridas?
El agente Nathan Clarke, de la Policía Metropolitana, confirmó que cinco personas recibieron disparos durante la madrugada.
Sin embargo, señaló que todavía no se dispone de información sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el punto exacto donde ocurrió el ataque.
Hasta el momento, las autoridades tampoco han proporcionado información sobre posibles responsables, detenciones o las causas del tiroteo.
Aunque los primeros reportes mencionaron una alerta por tirador activo, no se ha confirmado oficialmente que el agresor continúe en la zona.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque.
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