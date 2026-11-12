Tiroteo en Washington D. C. deja cinco heridos; policía acordona zona cercana a la Casa Blanca

Operativo de seguridad en la Casa Blanca por tirador activo. Foto: AFP

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada de este jueves 12 de noviembre en Washington D. C., Estados Unidos, en una zona ubicada aproximadamente a 1.6 kilómetros de la Casa Blanca.

El incidente ocurrió en el vecindario de Logan Circle, donde elementos de la Policía Metropolitana y agentes federales desplegaron un operativo de seguridad para atender la emergencia.

Las autoridades solicitaron a la población evitar las inmediaciones de las calles 15 y P, mientras los agentes mantienen acordonada el área y desarrollan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las cinco personas heridas, así como las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.

ACTUALIZACIÓN URGENTE: Se informa que cuatro personas están heridas en una situación de tirador activo en el gimnasio VIDA Fitness en Washington, D.C. La actualidad de Santiago, en el diario online que se edita sin antifaz https://t.co/kKqotU9LUP pic.twitter.com/W8XLQydlwl — Walker Gonzalez (@cibaonews) November 12, 2026

¿Dónde ocurrió el tiroteo en Washington D. C.?

El tiroteo se registró en Logan Circle, un vecindario de Washington D. C. ubicado aproximadamente a una milla, equivalente a 1.6 kilómetros, al norte de la Casa Blanca.

La policía pidió evitar la cuadra 1500 de la calle 15, donde se encuentran diversos establecimientos comerciales, edificios residenciales y espacios de reunión.

Entre los inmuebles cercanos al lugar se encuentran:

El gimnasio VIDA Fitness

La iglesia episcopal St. Luke

Diversos edificios residenciales

Un supermercado Whole Foods, ubicado a pocos pasos

La presencia de elementos de seguridad provocó restricciones de acceso en el área mientras las autoridades atendían el reporte.

¿Qué se sabe de las cinco personas heridas?

El agente Nathan Clarke, de la Policía Metropolitana, confirmó que cinco personas recibieron disparos durante la madrugada.

Sin embargo, señaló que todavía no se dispone de información sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el punto exacto donde ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han proporcionado información sobre posibles responsables, detenciones o las causas del tiroteo.

Aunque los primeros reportes mencionaron una alerta por tirador activo, no se ha confirmado oficialmente que el agresor continúe en la zona.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque.

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