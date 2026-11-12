Las de hoy | 12 de noviembre de 2026 

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por Uno TV.

Uno TV presenta las noticias principales este 12 de noviembre de 2026

• El Universal: Ordenan investigar a Landsmanas, pero le amplían sus negocios

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría Anticorrupción indagar los contratos otorgados a Corporativo Kosmos, del empresario Jack Landsmanas, por más de 25 mil millones de pesos en dependencias federales y estatales.

• Reforma: Para el INE: recorte; a partidos: 47% más

Quitan 11 mil mdp a organismo; dan 10.8 mil mdp a fuerzas políticas.

• Milenio Diario: Congelan cuentas a tres Taddei, al “chofer” y a siete exdirectivos

La UIF confirma bloqueos a los Hernández Casillas, a hermano y a hijo de la expresidenta del INE, que sale de la secretaría particular de Durazo; Claudia dice no tener informes de que se hayan fugado.

• La Jornada: Abrir todos los archivos del Fobaproa, demanda el Gobierno

Benefició a Salinas Pliego, afirma.

• Excélsior: Big Brother del INE fue para no devolver dinero

Inhabilitan sistema.

• El Financiero: Ven Presupuesto 2027 con riesgos fiscales

Anticipan expertos que el impulso al crecimiento será limitado.

• El Economista: Aprueban en San Lázaro el Presupuesto 2027; tendrá 10.6 bdp

Votaron a favor 352 legisladores y 130 en contra.

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