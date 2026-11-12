Las de hoy | 12 de noviembre de 2026
Titulares nacionales de este jueves 12 de noviembre.
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por Uno TV.
Uno TV presenta las noticias principales este 12 de noviembre de 2026
• El Universal: Ordenan investigar a Landsmanas, pero le amplían sus negocios
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría Anticorrupción indagar los contratos otorgados a Corporativo Kosmos, del empresario Jack Landsmanas, por más de 25 mil millones de pesos en dependencias federales y estatales.
• Reforma: Para el INE: recorte; a partidos: 47% más
Quitan 11 mil mdp a organismo; dan 10.8 mil mdp a fuerzas políticas.
• Milenio Diario: Congelan cuentas a tres Taddei, al “chofer” y a siete exdirectivos
La UIF confirma bloqueos a los Hernández Casillas, a hermano y a hijo de la expresidenta del INE, que sale de la secretaría particular de Durazo; Claudia dice no tener informes de que se hayan fugado.
• La Jornada: Abrir todos los archivos del Fobaproa, demanda el Gobierno
Benefició a Salinas Pliego, afirma.
• Excélsior: Big Brother del INE fue para no devolver dinero
Inhabilitan sistema.
• El Financiero: Ven Presupuesto 2027 con riesgos fiscales
Anticipan expertos que el impulso al crecimiento será limitado.
• El Economista: Aprueban en San Lázaro el Presupuesto 2027; tendrá 10.6 bdp
Votaron a favor 352 legisladores y 130 en contra.
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