La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 12 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 12 de noviembre de 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anuncia una inversión de 250 millones de dólares por parte del grupo WEG para tecnología energética en el país. Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 12 de noviembre.

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