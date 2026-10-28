Flávio Bolsonaro aterriza en Florida tras huir de Brasil; Trump le dará el visado

El senador cruzó el continente a través de Argentina y Ecuador. Foto: AFP

Flávio Bolsonaro aterrizó cerca de Miami, en Florida, tras huir de Brasil a dos días de perder las elecciones presidenciales. El gobierno de Donald Trump le entregará el visado.

El candidato de extrema derecha arribó a suelo estadounidense en las primeras horas de este miércoles 28 de octubre, de acuerdo con periodistas de la AFP.

Imágenes de dicha agencia informativa muestran al senador bajando de la aeronave junto a su esposa y sus dos hijas, cuando se abrió la puerta.

Flávio Bolsonaro escapó de Brasil, dirigiéndose primero a Argentina, de donde partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada durante la madrugada antes de continuar hacia Estados Unidos.

🔴 #AHORA | Flávio Bolsonaro ya en Estados Unidos saliendo del aeropuerto con rumbo desconocido. pic.twitter.com/mB2dMNgIYz — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 28, 2026

La ruta de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron un avión, cruzaron la frontera de Argentina antes de la medianoche, “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”, indicó La Dirección Nacional de Migraciones de dicho país.

Su presidente, Javier Milei, fue uno de los perfiles internacionales que respaldó su candidatura, pues representaba el avance de la extrema derecha en el continente.

Posteriormente, la familia tomó “un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador“, señaló la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Foto: AFP

El avión, con placa LV-JQW, despegó del aeropuerto argentino de Puerto Iguazú, de acuerdo con el seguimiento de vuelos en tiempo real del sitio web.

La aeronave aterrizó en Guayaquil durante la madrugada de este miércoles. Cargó combustible y despegó media hora después, según reporteros de la AFP.

Tras eso, se ignora la trayectoria de Flávio Bolsonaro salvo que la aeronave aterrizó cerca de Miami, en Estados Unidos.

Las investigaciones contra Flávio Bolsonaro en Brasil

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro cosechó 59 millones 826 mil 41 de votos, es decir, 48.21% del boletaje, siendo derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes al 51.79%, en la segunda vuelta electoral del 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro anunció una impugnación, misma de la que se retractó. De igual forma, aseguró que no huiría del país, después de que el Tribunal Supremo le ordenó entregar su pasaporte y no salir de Brasil.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, declaró en un video.

El Tribunal Supremo lo investiga por presunto lavado de dinero con empresas de apuestas y negocios vinculados al abogado Willer Tomaz.

También hay pesquisas por evasión de divisas y corrupción por la presunta obtención de recursos del exbanquero Daniel Vorcaro para financiar la película “Dark Horse”, sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Estados Unidos, el segundo hogar de los Bolsonaro

El presidente Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro, acusó que las elecciones de Brasil fueron “amañadas”.

Una fuente del Departamento de Estado aseguró que concederían el visado al senador brasileño y a su familia.

En Estados Unidos también vive Eduardo, su hermano, quien se encargó de estrechar la relación de la familia con Donald Trump y sectores conservadores.

En mayo de 2026, el Tribunal Supremo de Brasil lo condenó a cuatro años de prisión por coacción, debido a que gestionó las sanciones y aranceles de Washington contra su país, en el contexto del juicio contra su padre, Jair Bolsonaro.

Una semana antes de la elección, Eduardo Bolsonaro dijo en un podcast estadounidense que sería mejor que su hermano dejara Brasil si no ganaba los comicios.

El pasado martes, el presidente brasileño, Lula da Silva, declaró que la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos sería “vergonzosa”.

“Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, indicó durante el festejo de su 81 cumpleaños en Brasilia.

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